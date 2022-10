CONSULTA VALORES A RECEBER: Atenção! DINHEIRO ESQUECIDO pode ser liberado em outubro

O Banco Central (BC) havia informado que a segunda fase de consultas aos Valores a Receber começaria no dia 2 de maio. No entanto, a data foi adiada e permanece sem previsão. Diante disso, milhões brasileiros aguardam ansiosamente a liberação do sistema.

O adiamento do período de consultas foi uma decisão do Banco Central, uma vez que os servidores da instituição estavam de greve. Todavia, por enquanto, as consultas ao Sistema de Valores a Receber continuam suspensas temporariamente.

Contudo, o BC anunciou que, em breve, irá divulgar um novo calendário referente a reabertura do sistema. Por meio dele, os cidadãos conseguem identificar se possuem saldo disponível ‘esquecido’ em algum banco ou instituição financeira.

De acordo com o banco, cerca de R$ 8 bilhões estão esquecidos pelos brasileiros. No entanto, metade deste valor já foi repassado aos seus titulares na primeira fase de devolução do sistema, ou sejam R$ 4 bilhões aproximadamente.

2ª fase dos Valores a Receber

O Sistema Valores a Receber conta com algumas mudanças após conclusão da primeira fase. Uma delas é que não será necessário realizar o agendamento. Dessa forma, o cidadão poderá solicitar o saque do dinheiro no momento da primeira consulta.

Além disso, o sistema vai contar com novas informações repassadas pelas instituições financeiras. Ou seja, quem não tinha valores a receber na primeira etapa deve consultar novamente, uma vez que os dados serão atualizados e pode haver uma nova quantia disponível para você sacar.

Em suma, na nova rodada de devolução, o cidadão poderá verificar se há saldo presente concernente a:

Tarifas que foram cobradas de forma indevida, não previstas em Termos de Compromisso assinados o BC;

Parcelas ou obrigações relativas às operações de crédito que foram cobradas de forma indevida;

Fundo Garantidor de Créditos (FGC);

Contas de pagamento pré-paga e pós-paga que acabaram sendo encerradas ainda com saldo disponível;

Contas de registro mantidas por sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários e por sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários para registro de operações de clientes encerradas com saldo disponível;

Entidades que estejam em liquidação extrajudicial;

Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop).

Por fim, é importante frisar que até o momento não há uma previsão para as consultas ou repasses dos valores. De todo modo, os cidadãos esperam que essa liberação ocorre ainda neste mês de outubro. O procedimento é realizado pelo site https://valoresareceber.bcb.gov.br/.

Como sacar o dinheiro esquecido?

Após efetuar a sua conta inicial no sistema Valores a Receber, é necessário sacar os valores, caso você possua quantia disponível.

A seguir, veja como sacar valores a receber:

Acesse o site valoresareceber.bcb.gov.br na data informada e efetue o login;

na data informada e efetue o login; Após isso, realize as consultas dos valores a receber; a instituição que deve devolver o valor; a origem do dinheiro esquecido;

Clique na opção “Solicitar por aqui”, para receber via Pix, ou na opção “Solicitar via instituição” para entrar em contato e combinar qual será a instituição de sua escolha.