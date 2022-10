‘Conversa Preta’ recebe Wanda Chase e Lucas Leto no domingo (23)

Foto: Reprodução/Redes Sociais

O “Conversa Preta – Essa é a Nossa Conversa” do domingo (23) chega na tela da Rede Bahia com convidados mais que especiais para uma série de entrevista ao maior estilo talk show.

Os apresentadores Luana Assiz e Aldri Anunciação receberão na atração nomes como Wanda Chase, jornalista e colunista do iBahia, além dos atores Ícaro Silva, Lucas Leto e Fabrício Boliveira, no programa que vai ao ar após o “Fantástico”.

“Aqui é um formato de Talk Show que a gente estreou esse ano, né? Porque prioriza mesmo a conversa, o bate-papo, tem algumas matérias que entram como pílulas, mas o foco principal são as conversas com essas pessoas que a gente convida”, explicou a apresentadora em entrevista ao iBahia.

Gravado no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), em Salvador, o programa traz reflexões e pautas necessárias sobre a negritude em diferentes áreas do cotidiano.

“A gente vai ter Wanda Chase que é nossa colega, nossa referência. Ela traz muitas das memórias do jornalismo, da vivência dela na comunicação, na cultura e as várias histórias de bastidores, histórias que ela conta e que acabam também inspirando, né?”, revelou.

“Conversamos também com o Fabrício Boliveira e Lucas Leto que fez o Marcelo em ‘Pantanal’, tava na reta final da gravação da novela. Uma novela que impactou muito, né?”, completou.

História de superação

Além dos artistas, o programa também recebe a trancista Denise Melo que veio do interior da Bahia para Salvador e hoje possui uma salão no centro da cidade, no prédio da Fundação Politécnica.

“É um empresária já estabelecida que tem uma estrutura que ela própria não imaginava que pudesse ser possível, vivendo de trança afro. Inclusive, quando ela começou a praticar ainda não era praticada aqui em Salvador. Então ela conseguiu criar um mercado e saiu na frente, né? Foi inovadora e hoje vive desse trabalho que é repleto de significado”, contou Luana.

“Ela faz Realmente esse Black Money, né? Porque ela recebe de mulheres negras, faz essa engrenagem girar, gera outras trancistas também, porque ela faz um curso de formação de trancistas. Então é uma figura muito interessante”, finalizou.

