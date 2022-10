Coopercitrus abre vagas de EMPREGO pelo país

A Coopercitrus fornece bens e serviços que atendem os clientes diariamente nas atividades agropecuárias. Hoje a contratante está com oportunidades de emprego abertas pelo país. Confira.

Coopercitrus abre vagas de emprego no país

A Coopercitrus é a maior cooperativa de São Paulo, atuando na comercialização de insumos, implementos e máquinas da área agrícola. Ao longo dos anos, a contratante tem escrito uma história de sucesso.

Para alcançar esse patamar, a cooperativa criou uma história de princípios, preocupação com a comunidade e colaboradores e respeito. Hoje a empresa abriu novas oportunidades de emprego, confira:

Assistente Comercial – Limeira / SP;

Operação de Produção – Bebedouro / SP;

Consultor (a) de Vendas Interno – Olímpia / SP;

Consultor de Comércio – Nova Crixás / GO;

Assistente de Serviços – Quirinópolis / GO;

Conferente – Viradouro / SP;

Consultor Técnico de Comércio – Cristalina / GO.

Como se candidatar

A Coopercitrus é a maior cooperativa do estado de São Paulo. A empresa atua na comercialização de insumos, máquinas e implementos da área agrícola, com um alto faturamento por ano.

A contratante construiu sua história com valores definidos: respeito entre os líderes e colaboradores e preocupação com a comunidade local e seus clientes. Ou seja, atua sem nunca esquecer os princípios que os levaram ao topo.

Para fornecer produtos e serviços de qualidade, a empresa conta com uma equipe de ponta. Hoje, para expandir o sucesso, novas oportunidades de emprego foram divulgadas. Para participar do processo seletivo, acesse a plataforma Vagas e envie seu currículo.

Lembre-se: as oportunidades podem ser preenchidas sem aviso prévio.

