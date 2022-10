O Governo Federal recebeu nesta terça-feira (18) documento da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) com propostas do setor agropecuário para a 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP27), que ocorrerá em novembro, no Egito.

COP27: Governo recebe propostas do setor agropecuário

De acordo com a divulgação oficial, o documento foi entregue aos ministros da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Marcos Montes; do Meio Ambiente (MMA), Joaquim Leite; e das Relações Exteriores (MRE), Carlos França. A entrega ocorreu durante evento Pré COP27 – Agropecuária Brasileira no Acordo de Paris, realizado pela CNA.

Sustentabilidade

Segundo informações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), o ministro Marcos Montes ressaltou que a COP27 será um importante momento para o Brasil apresentar a produção sustentável que vem adotando desde a implantação do Código Florestal, uma das legislações ambientais mais rígidas do mundo e que determina, por exemplo, a preservação de vegetação nativa nas propriedades rurais.

Agro

De acordo com o ministro, o agro brasileiro é parte da solução para o combate às mudanças climáticas e insegurança alimentar no planeta, por aliar um modelo de produção baseado em tecnologia, com equilíbrio ambiental e inclusão social, destaca a divulgação oficial.

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), o ministro afirmou que com o Código Florestal e a tecnologia que implantamos no Brasil, aumentamos a produção. Fizemos o elo entre a tecnologia e a produção de alimentos.

Portanto, a COP é uma oportunidade para mostrarmos o que estamos produzindo. Temos uma equipe trabalhando arduamente, focada na sustentabilidade, para mostrar, com muita clareza, que o Brasil é o país que mais produz e mais protege ambientalmente, destaca o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

CNA

Segundo destaca o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), no documento, a CNA aponta entre as prioridades para o setor o financiamento internacional e a adaptação dos sistemas produtivos para os desafios futuros.

De acordo com a divulgação oficial, o presidente da CNA, João Martins, ressaltou que os produtores rurais brasileiros têm adotado nos últimos anos práticas descarbonizantes e têm condições de apresentar ao mundo tecnologias que atendam à demanda por produção sustentável.

Na COP26, alguns dos compromissos assumidos pelo país, no que tange à agricultura, são redução das emissões de gases de efeito estufa em 50% até 2050, zerar o desmatamento ilegal até 2028 e restauração e reflorestamento de 18 milhões de hectares de florestas para uso múltiplo até 2030, conforme informa a divulgação oficial do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).