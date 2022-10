Copa do Brasil ainda não tem seu vencedor, mas entenda porque final já é histórica

Foto: Reprodução / Redes Sociais

Em ordem alfabética, Corinthians e Flamengo ou, para quem preferir, Flamengo e Corinthians, fazem nesta semana a maior decisão de um título entre as duas maiores torcidas do Brasil. O fato é quase inédito, pois até certo ponto, em mais de 110 anos de existência, estes dois clubes nunca fizeram uma final de Campeonato Brasileiro ou de Copa do Brasil. Mas, vale apenas citar que os dois gigantes já fizeram a final do tira-teima da Supercopa do Brasil, em 1991, com triunfo do Alvinegro Paulista, campeão brasileiro de 1990, sobre o Rubro-Negro Carioca, vencedor da Copa do Brasil do mesmo ano.

Agora, se na conquista dos títulos importantes e ainda existentes, os números praticamente se equivalem em 15 para ambos os lados, o fato é que os dois clubes vêm de momentos distintos nos últimos cinco anos. O Flamengo atingiu o que seus jogadores e torcedores chamam de “outro patamar” e disputam o protagonismo na disputa por títulos nacionais, continentais e mundiais com o Palmeiras, enquanto o Corinthians vem se reorganizando em termos de gestão administrativa e financeira e também no departamento de futebol.

Apesar do favoritismo do Flamengo, os clubes chegam para a decisão no Maracanã em pé de igualdade nos resultados (0 a 0 em Itaquera, na Neo Química Arena). Pesa contra o Timão o incômodo tabu de não vencer os cariocas em seus domínios há sete anos, com o último triunfo ocorrido em 2015, pelo Campeonato Brasileiro. Mas os corintianos acreditam nos históricos triunfos alvinegros do passado, com a Invasão do Maracanã, no distante ano de 1976, contra o Fluminense, e a vitória, também nos pênaltis, contra o Vasco, em 2000, na final do primeiro Mundial de Clubes da Fifa.

No Clássico das Multidões [e dos Milhões de torcedores e de reais em jogo], os gaviões paulistas e os urubus cariocas alardeiam, e com razão, que são os detentores das maiores torcidas do Brasil, número que é sempre questionado por quem aparece em segundo lugar.

Institutos de pesquisa apontam vantagem numérica do Flamengo quando fazem a sondagem e generalizam este percentual nacionalmente, tomando toda a população. Mas, em contraposição, o Corinthians é disparadamente o preferido em São Paulo, estado que tem a maior população do país, o que colocaria em evidência o mesmo raciocínio do colégio eleitoral, que há mais corintianos que flamenguistas, até porque nem todo brasileiro gosta de futebol.

Outro raciocínio nessa disputa traz conceitos de exclusividade. Como se fala no interior de sua torcida, “corintiano que se preza só torce para seu time”, diferentemente do flamenguista, que em cada estado também tem preferência por um time regional, o que faz o Rubro-Negro possuir “torcedores terceirizados”. Enquanto esse censo, torcedor por torcedor, não sai, só é possível dizer que ambos contam com um número gigantesco de fãs em todo o país, superando, às vezes, certos clubes locais.

Mas se há cerca de 80 milhões de corintianos e flamenguistas pelo Brasil, torcedores somados de outros clubes certamente não gostam de nenhum dos dois e fazem piadas, sempre com a alegação de que Corinthians e Flamengo são sempre beneficiados pelo “apito amigo” e tem o apoio indisfarçável dos meios de comunicação. Prova disso ocorreu já no primeiro jogo, após a polêmica no suposto pênalti a favor do time paulista que o “VARmengo” desconsiderou e a equipe de comentaristas do “Flamídia” atestou, conforme os comentários nas redes sociais. Adversários do Corinthians disseram que a decisão foi obra da lei do retorno.

Seja como for, com quais réguas a gente possa medir o tamanho e esse amor todo, corintianos e flamenguistas, com corações a solavancos, decidirão a taça e somente um deles será o novo Tetracampeão da Copa do Brasil neste ano. De um jeito ou de outro, o mais novo Clássico das Multidões deve entrar para a história!

Equilíbrio marca a história dos dois clubes

Com torcidas igualmente apaixonadas, fanáticas e espalhadas por todo o Brasil, os dois clubes praticamente se igualam em conquistas, nos campeonatos que ainda existem atualmente e também são os maiores vencedores de seus estados: os paulistas, com 30 títulos, e os cariocas, com 37 taças.

Ambos são heptacampeões brasileiros:

Flamengo: 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019 e 2020

Corinthians: 1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017

Também são tricampeões da Copa do Brasil:

Flamengo: 1990, 2006 e 2013

Corinthians: 1995, 2002 e 2009

Supercopa do Brasil (disputada em 1990, 1991 e de 2020 até agora):

Corinthians: 1991, contra o time carioca

Flamengo: 2020 e 2021

A América ébRubro-Negra:

Flamengo: Libertadores da América 1981 e 2019, Recopa Sul-Americana 2020

Corinthians: Libertadores da América 2012 e Recopa Sul-Americana 2013

O Mundo é Alvinegro*:

Corinthians: Mundial de Clubes da Fifa 2000 e 2012

* Este colunista não reconhece a Copa Intercontinental com o mesmo valor do Mundial de Clubes da Fifa, mas como um título à parte que foi conquistado com mérito, em 1981, pelo Flamengo

