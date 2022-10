Copa do Catar terá áreas para torcedores bêbados

Foto: Divulgação / Fifa

A Copa do Mundo do Catar, que começa no próximo mês terá áreas para torcedores bêbados ficarem sóbrios. A informação é do presidente-executivo do evento.

O Mundial, que acontece de 20 de novembro a 18 de dezembro, é o primeiro a ser realizado em um país muçulmano com controles rígidos sobre o álcool.

A situação é considerada um desafio para os organizadores, já que, a Copa é organizada por uma grande marca de cerveja e muitas vezes associado a torcedores que bebem cerveja.

Some of the most iconic #FIFAWorldCup moments ✨ Which one will you never forget? 💭 pic.twitter.com/QEw5zbBoJH — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 14, 2022

O Catar só permitira que os torcedores com ingressos comprem cerveja três horas antes do início do jogo e por uma hora após o apito final. Não será permitido o consumo durante a partida, informou a Reuters em setembro.

O presidente-executivo da Catar 2022, Nasser Al Khater, disse à Sky News em entrevista publicada na quinta-feira (13) que qualquer pessoa que exagere receberá atendimento.

“Eu sei que existem planos para as pessoas ficarem sóbrias se… elas beberem excessivamente”, disse Al Khater.

Os organizadores de torneio enfatizaram que, independentemente da orientação sexual ou origem, são bem-vindos no Catar, no entanto, foi alertado sobre os torcedores contra demonstrações públicas de afeto.

