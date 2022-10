Copa do Mundo do Catar vai ser disputada em oito estádios

Foto: Divulgação

A Copa do Mundo do Catar, que começa no dia 20 de novembro, será disputada em oito estádios. E não são quaisquer estádios. As arenas estão repletas de tecnologias e soluções sustentáveis, sendo que sete deles foram construídos do zero. Apenas o Khalifa passou por uma reforma entre 2017 e 2021 e foi repaginado.

Diferentemente de outras Copas – como a do Brasil – os estádios não estarão distantes um do outro. O maior trajeto a ser percorrido entre um e outro é de 60 km, o que facilita a locomoção dos torcedores entre os estádios, já que será possível acompanhar até três jogos por dia. Algo que era praticamente impossível em todas as outras edições de Copas.

Confira detalhes dos estádios:

Cidade: Lusail

Capacidade: 80.000 torcedores

Principais jogos: Brasil x Sérvia (24 de novembro); Argentina x México (26 de novembro); Portugal x Uruguai (28 de novembro); Camarões x Brasil (2 de dezembro); semifinal – jogo 57 x 58 (13 de dezembro), final (18 de dezembro).

Cidade: Al-Rayyan

Capacidade: 40.000 torcedores

Principais jogos: Estados Unidos x País de Gales (21 de novembro); Bélgica x Canadá (23 de novembro); Japão x Costa Rica (27 de novembro) e País de Gales x Inglaterra (29 de novembro).

Estádio Internacional Khalifa

Cidade: Doha

Capacidade: 50.000 torcedores

Principais jogos: Inglaterra x Irã (21 de novembro); Alemanha x Japão (23 de novembro); Croácia x Canadá (27 de novembro); oitavas de final 1A x 2B (3 de dezembro) e disputa do 3º lugar (17 de dezembro).

Estádio da Cidade da Educação (Education City)

Cidade: Al-Rayyan

Capacidade: 40.000 torcedores

Principais jogos: Uruguai x Coreia do Sul (24 de novembro); Tunísia x França (30 de novembro), Coreia do Sul x Portugal (2 de dezembro); quartas de final – jogo 53 x 54 (9 de dezembro).

Cidade: Al-Wakrah

Capacidade: 40.000 torcedores

Principais jogos: França x Austrália (22 de novembro); Suíça x Camarões (24 de novembro); Gana x Uruguai (2 de dezembro), oitavas de final 1E x 2F (5 de dezembro).

Cidade: Doha

Capacidade: 40.000 torcedores

Principais jogos: Senegal x Holanda (21 de novembro); Espanha x Costa Rica (23 de novembro); Catar x Senegal (25 de novembro); Irã x Estados Unidos (29 de novembro); quartas de final – jogo 55 x 56 (10 de dezembro).

Capacidade: 60.000 torcedores

Principais jogos: Catar x Equador (20 de novembro); Inglaterra x Estados Unidos (25 de novembro); Espanha x Alemanha (27 de novembro); oitavas de final 1B x 2A (4 de dezembro), quartas de final – jogo 51 x 52 (10 de dezembro) e semifinal – jogo 59 x 60 (14 de dezembro).

Estádio 974 ou Ras Abu Aboud

Cidade: Doha

Capacidade: 40.000 torcedores

Principais jogos: México x Polônia (22 de novembro); Portugal x Gana (24 de novembro); França x Dinamarca (26 de novembro); Brasil x Suíça (28 de novembro); Polônia x Argentina (30 de novembro); Sérvia x Suíça (2 de dezembro).

Leia mais sobre Copa 2022 no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.