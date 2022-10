Coreógrafo de estrelas, Elivan Nascimento utiliza a arte como força

Foto: Matheus Leite

A dança como uma forma de representatividade LGBTQIAPN+, bem como força motora de transformação é um lema na vida do bailarino coreógrafo Elivan Nascimento.

Diretamente do Nordeste de Amaralina, em Salvador, o artista participou do “Atitude”, da Bahia FM, no domingo (09) e em entrevista ao iBahia, falou sobre o início da carreira, inspirações e novos projetos.

“Iniciei a minha carreira dentro de escola pública onde eu comecei com teatro e a partir daí eu migrei para o centro social urbano, onde eu conheci a dança Afro, onde eu conheci outras danças”, iniciou o bailarino.

“Aí eu fui e fiz o teste da Escola de Dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia e comecei essa caminhada com a dança até me envolver com as artes, com a cena da noite. Então fui bailarino de várias Drag Queens, aqui em Salvador, e a partir desse momento eu comecei a conhecer as danças urbanas e me tornei professor de estileto, que é a dança de salto”, completou Elivan.

Trabalho com estrelas

Foi com a dedicação na dança e trabalho árduo, que o artista se tornou conhecido por grandes estrelas baianas e nacionais. Tendo inclusive participado da gravação da performance de “Me Gusta”, da Anitta, em Salvador, para o MTV Miaw.

A música foi a primeira aposta internacional em gravadora dos Estados Unidos, contou com parceria da rapper Cardi B e possui mais de 150 milhões de visualizações no Youtube.

“Trabalhei com alguns artistas aqui, coreografando, dançando, colaborando coreograficamente, assistenciando, né? Aqui em Salvador trabalhei com a Daniela Mercury, com Carlinhos Brown, trabalhei recentemente com Harmonia do Samba, mas eu iniciei em banda de pagode também com a Guig Gueto”, disse.

“E Carla Cristina, Márcia Castro, Larissa Luz, Claudia Leitte e nacionalmente também, de outros estados na verdade. Trabalhei com a Anitta, quando fui assistente da performance de ‘Me Gusta’, performance mundial que foi gravada aqui e transmitida no ‘MTV Miaw’. Trabalhei com a Luísa Sonza quando fui bailarino do projeto dela, que foi o clipe ‘Fazendo Assim’”, continuou.

“Tiveram com outros artistas também, musicais, que permeiam nesse lugar mais do pop, das danças urbanas ou das danças”, finalizou Elivan Nascimento.

Reconhecimento

Entre as coreografia inesquecíveis feitas durante a carreira, o bailarino destaca a performance em “Bonecas Pretas”, música de Larissa Luz que ganhou um prêmio nacional pelo videoclipe.

“Tem uma que é muito especial que eu criei, que é ‘Bonecas Pretas’, da Larissa Luz, onde nós ganhamos um prêmio nacional. Foi o melhor videoclipe em um prêmio de música popular brasileira, então é uma coreografia que me marca muito”, relembrou.

“Principalmente pela pauta que ela traz que é sobre a gente pautar inexistência de bonecas pretas dentro do processo mercadológico. E não só nacional, mas mundial. A dança ela revoluciona, ela é cura, a dança traz o aspecto de discursos e pautas que por vezes a gente tem medo. A gente tem alguns embates a partir dessas pautas e pela questão lúdica que a dança traz, pela questão artística que a dança traz, ela consegue comunicar de uma forma mais direta”, disse, por fim.

