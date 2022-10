Corning abre vagas de emprego pelo Brasil; veja as regiões

A Corning tem o objetivo de transformar a sociedade e a cultura através de seus serviços e produtos. Por mais de 165 anos, a contratante utiliza sua experiência inigualável em vidros especiais, físicas ópticas e cerâmicas. Hoje ela está contratando, confira todas as oportunidades.

Corning abre vagas de emprego pelo Brasil

A Corning é movida por pessoas, ideias e inovação. Há mais de 165 anos fazendo história, a companhia tem o objetivo de transformar a sociedade e a cultura através dos serviços e produtos.

A cultura da firma tem o objetivo de criar um ambiente de trabalho atencioso, respeitoso e flexível. Acima de tudo, ela preza pelo aprendizado e o respeito entre os líderes e colaboradores. Veja as oportunidades de emprego abertas:

Estágio na Área de Compras – O estagiário realizará o cadastro dos fornecedores e matéria-prima. Além disso, ele apoiará as rotinas administrativas da área;

Assistente de RH – Será responsável por todos os processos de gestão e benefícios da empresa, além de apresentar apoio a área de R&S e T&D;

Estágio na Área de Marketing – O estagiário atuará em colaboração com os colegas e parceiros da América Latina.

Como se candidatar

A Corning é uma companhia que preza pelo respeito, inovação e flexibilidade no ambiente de trabalho. Para participar do processo seletivo da empresa, o primeiro passo é acessar a plataforma Vagas e encontrar a vaga desejada.

As oportunidades são atualizadas diariamente no site. Além disso, as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento.