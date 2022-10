Corpo de jovem que morreu após cair de carro é enterrado

O corpo do jovem que caiu de um carro após ser ameaçado por um motorista de transporte por aplicativo, em Salvador, foi enterrado nesta terça-feira (18). O sepultamento aconteceu no Cemitério da Quinta dos Lázaros, por volta das 11h.

Elton Carlos Santana Silva foi enterrado por familiares e amigos que estavam bastante emocionados. Ele morreu na noite de domingo (16), no Hospital Geral do Estado (HGE).

O jovem de 21 anos estava internado em uma Unidade de Terapia Intenstiva (UTI) do HGE desde a última quarta-feira (12). Anteriormente, Elton estava no Hospital Professor Eládio Lasserre (HPEL).

Na terça-feira (11), a família de Elton Carlos Santana Silva recebeu a informação de que ele teve morte cerebral confirmada. Segundo os parentes do jovem, o boletim foi passado por funcionários do HPEL. No entanto, a informação foi corrigida na quarta (12), após os familiares terem acesso ao prontuário de Elton.

De acordo com o g1, o motorista que ameaçou o jovem e mais três passageiros que estavam no veículo foi afastado permanentemente da plataforma InDriver. A empresa afirmou também que as vítimas estão sendo assistidas.

Entenda o caso

O caso aconteceu na madrugada de sábado (8), durante uma viagem entre os bairros de Cajazeiras IV e Marechal Rondon, em Salvador. A situação foi denunciada à TV Bahia por Layane Albuquerque, que também estava no carro. Além dela e Elton, outra duas pessoas estavam no veículo.

Segundo Layane, ao entrar no carro, um dos passageiros informou que tinha perdido o celular. Nesse momento, a passageira afirmou que teve início a agressividade do motorista.

“O motorista falou: ‘vá olhar seu celular e volte, vê se não demora, que não sou palhaço e nem idiota”, recorda Layane Albuquerque.

Em determinado momento da corrida, o motorista sacou uma arma, de acordo com Layane. “Ele parou o carro, xingou, falou vários palavrões, e perguntou: o carro é seu? Ele acelerou o carro e disse que ia matar a gente. Minha prima ficou desesperada, abriu a porta do carro e se jogou [para fora do veículo]. Meu primo falou: ‘por favor, motorista, pare o carro’”.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 13ª Delegacia Territorial (DT) de Cajazeiras e que foi expedida a guia de lesão corporal.

A defesa do motorista, identificado pelo prenome Jucélio, afirmou ao g1 que as acusações não são verdadeiras e que isso será demonstrado no decorrer da investigação.

