Corpo é encontrado dentro de carro em São Cristóvão, bairro de Salvador

Foto: Reprodução/ TV Bahia

Um corpo foi encontrado dentro de um carro na rua São Salvador, bairro de São Cristóvão, na manhã desta segunda (31). Segundo informações da Polícia Civil, a equipe do Departamento de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP) foi acionada para averiguar o caso.

O órgão relata ainda que, conforme informações iniciais, o homem foi alvejado a bordo de um veículo após ser sequestrado por dois homens na região de Areia Branca. Até o momento não há informações sobre a autoria e motivação do crime.

De acordo com informações divulgadas no Jornal da Manhã, da TV Bahia, a vítima encontrada chama-se Edimilson Pereira de Souza. Guias de perícia e remoção do corpo foram expedidas, além disso, o caso está sendo investigado pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico).

