Correios faz alterações importante do setor de entregas; confira as novidades

Os Correios anunciaram na última quarta-feira (5), o lançamento a Black de Milhões. A campanha trará melhorias no setor de encomendas no período da Black Friday. Em suma, os vendedores poderão contar com uma rentabilidade e os consumidores com uma experiência melhor.

A empresa está investindo em seu portfólio, acrescendo em sua capacidade logística. Os Correios vêm desenvolvendo projetos digitais, inovando os seus serviços, produtos e operações. Segundo a empresa de entregas, tudo isso é para acompanhar o crescimento do comércio eletrônico.

Sedex

Dentre as iniciativas está a entrega expressa do Sedex, que ampliará a sua gama de locais. Segundo os Correios, a linha Premium, que possui o Sedex 10 e 12, terá uma maior cobertura.

Agora, o serviço estará em mais de 717 trechos, considerando o sábado como dia útil em cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais.

O Sedex Hoje, antes restrito a capital paulista, agora também atenderá Curitiba e Belo Horizonte. Contudo, até o final deste ano, o serviço chegará a mais 12 cidades.

“Em mais de 17 mil trechos, o prazo de entrega foi reduzido de 5 para um 1 dia e, nas principais praças, houve redução de preços, favorecendo os vendedores na oferta de fretes mais atrativos. No fluxo de encomendas vindas do exterior, a estatal otimizou os prazos de entrega, reduzido para aproximadamente 8 dias após a liberação do produto pelos órgãos fiscalizadores de importação. Durante a Black Friday 2022, todos esses prazos de entregas serão mantidos”, informou a empresa.

Suporte ao empreendedor

Outra novidade diz respeito ao suporte do empreendedor. A empresa ampliou o serviço criando o Correios Empresas (CEM). Trata-se de uma solução física e digital de atendimento a empresas, com mais de 31 unidades em todo o país.

O Correios Log+ também passou por algumas alterações. Agora, a possibilidade atende os e-commerce. “Essa modalidade permite aos lojistas usufruírem de toda a expertise da estatal nas etapas do processo logístico: armazenagem, gestão do estoque, separação do pedido e entrega ao cliente final”, explicou a empresa.