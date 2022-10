Correios vai realizar leilão com mais de 40 mil itens à venda; saiba como participar

Os Correios vão realizar, a partir desta sexta-feira (21), um leilão com mais de 40 itens. Serão leiloados produtos chamados de “refugo”, que são aqueles que não foram procurados por quem enviou nem pelo remetente, após tentativas de entrega. De acordo com informações, os produtos serão repartidos em dez lotes.

Entre os itens, estarão peças de vestuário, utensílios de casa, materiais de escritório, celulares e acessórios eletrônicos, equipamentos de microinformática, acessórios para veículos, bijuterias, livros, artigos infantis e outros. Os valores dos itens poderão variar entre R$ 1.603,90 a R$ 33.799,50.

De acordo com informações dos Correios, tanto pessoas físicas como jurídicas poderão participar do leilão. No entanto, para participarem é necessário realizar um cadastro na plataforma Licitações-e, disponibilizada pelo Banco do Brasil. Feito isso, o interessado deve enviar as propostas no leilão que acontecerá on-line, a partir das 8h do desta sexta-feira (21), com prazo até às 8h do dia 24.

É importante salientar que, embora as propostas sejam aceitas remotamente, os interessados poderão analisar as amostras dos lotes pessoalmente, em São Paulo. As visitas poderão ser feitas do dia 19 ao dia 20 de outubro, das 9h às 12h e das 13h30 às 16h, no Edifício-Sede dos Correios, localizado na Rua Mergenthaler 592, 3º andar, bloco III. O interessado em fazer a visita deve agendar com antecedência, por meio dos telefones (11) 4313-9452 ou (11) 4313-8085.

Lotes do leilão dos Correios

De acordo com informações dos Correios, os lotes divididos serão compostos da seguinte forma:

Lote 1 – vestuários;

Lote 2 – casa e utensílios para o lar;

Lote 3 – bijuterias

Lote 4 – material de escritório;

Lote 5 – equipamentos;

Lote 7 – celulares e acessórios;

Lote 8 – artigos infantis

Lote 9 – microinformática;

Lote 10 – peças e acessórios para veículos.

Correios faz alterações importantes do setor de entregas

Os Correios anunciaram no último dia 5, o lançamento a Black de Milhões. A campanha trará melhorias no setor de encomendas no período da Black Friday. Em suma, os vendedores poderão contar com uma rentabilidade e os consumidores com uma experiência melhor.

A empresa está investindo em seu portfólio, acrescendo em sua capacidade logística. Os Correios vêm desenvolvendo projetos digitais, inovando os seus serviços, produtos e operações. Segundo a empresa de entregas, tudo isso é para acompanhar o crescimento do comércio eletrônico.

Sedex

Dentre as iniciativas está a entrega expressa do Sedex, que ampliará a sua gama de locais. Segundo os Correios, a linha Premium, que possui o Sedex 10 e 12, terá uma maior cobertura.

Agora, o serviço estará em mais de 717 trechos, considerando o sábado como dia útil em cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais.

O Sedex Hoje, antes restrito a capital paulista, agora também atenderá Curitiba e Belo Horizonte. Contudo, até o final deste ano, o serviço chegará a mais 12 cidades.

“Em mais de 17 mil trechos, o prazo de entrega foi reduzido de 5 para um 1 dia e, nas principais praças, houve redução de preços, favorecendo os vendedores na oferta de fretes mais atrativos. No fluxo de encomendas vindas do exterior, a estatal otimizou os prazos de entrega, reduzido para aproximadamente 8 dias após a liberação do produto pelos órgãos fiscalizadores de importação. Durante a Black Friday 2022, todos esses prazos de entregas serão mantidos”, informou a empresa.

Suporte ao empreendedor

Outra novidade diz respeito ao suporte do empreendedor. A empresa ampliou o serviço criando o Correios Empresas (CEM). Trata-se de uma solução física e digital de atendimento a empresas, com mais de 31 unidades em todo o país.

O Correios Log+ também passou por algumas alterações. Agora, a possibilidade atende os e-commerce. “Essa modalidade permite aos lojistas usufruírem de toda a expertise da estatal nas etapas do processo logístico: armazenagem, gestão do estoque, separação do pedido e entrega ao cliente final”, explicou a empresa.