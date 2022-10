Corrigir suas preferências de rede iOS impedem que o conteúdo seja carregado de forma privada

Se estiver em um ecossistema da Apple, é provável que você esteja usando o aplicativo Apple Mail para enviar e receber e-mails. Quase todos os usuários da Apple que usam iPhone e Mac usam o aplicativo Apple Mail. Muitos usuários relataram enfrentar ‘Suas preferências de rede impedem que o conteúdo seja carregado de forma privada’ sempre que tentam carregar conteúdo em seus e-mails. Os usuários de Mac relataram esse problema após a atualização para a atualização do Monterey, mas é provável que os usuários que usam outras versões do macOS ou iPhones também possam enfrentar esse problema.

Se você está lendo este artigo, pode estar procurando uma correção para esse problema. Se você chegou a este artigo procurando uma maneira de corrigir esse problema, está no lugar certo.

Suas preferências de rede impedem que o conteúdo seja carregado de forma privada

Este artigo irá guiá-lo com os métodos de solução de problemas para ajudar a corrigir ‘Suas configurações de rede impedem que o conteúdo seja carregado de forma privada.’

Verifique o status do iCloud

É provável que você enfrente esse problema quando o iCloud estiver inativo. Você pode enfrentar esse problema quando o iCloud estiver em manutenção ou se o servidor for afetado devido a falhas técnicas. Certifique-se de que está tudo bem com o servidor iCloud. Você pode verificar o status do servidor do iCloud no Página de serviço da Apple

Se algo estiver errado com o servidor iCloud ou estiver inativo por algum motivo, você terá que esperar que ele seja ativado novamente. Os problemas do servidor não podem ser corrigidos pelo usuário, então você terá que esperar até que a Apple conserte o servidor.

Desligue a VPN

Você também pode enfrentar esse erro usando uma VPN ao acessar o aplicativo Apple Mail. Então, como verificar se esse problema é causado devido à VPN? Se você não estava enfrentando esse problema anteriormente, mas encontrou esse problema após se conectar à VPN, é provável que a VPN seja a culpada.

Desconecte-se da VPN e veja se ainda encontra o ‘Suas configurações de rede impedem que o conteúdo seja carregado de forma privada‘ mensagem de erro ou não. Se a mensagem não for mais encontrada, então foi a VPN que estava causando o problema. No entanto, se você ainda encontrar esse problema, vá para a próxima etapa de solução de problemas deste artigo.

Desativar firewall

Se você estiver usando um aplicativo de firewall de terceiros em seu dispositivo, isso também poderá causar o problema. Se for esse o caso, você pode tentar colocar o aplicativo Apple Mail na lista de permissões, o que deve corrigir o problema. Você pode desativar temporariamente o firewall até o momento em que estiver usando o aplicativo Apple Mail.

Desativar a atividade de proteção de e-mail

Outra etapa de solução de problemas é desativar a opção Protect Mail Activity no Apple Mail. Para isso, siga os passos abaixo-

Em primeiro lugar, abra o aplicativo Apple Mail no seu Mac.

Agora no menu superior, clique em Correspondência e depois Preferências.

Aqui, clique no Privacidade aba .

Agora, desmarque a opção de Ocultar endereço IP e Proteger a atividade de correio.

Agora reinicie o aplicativo Apple Mail e verifique se você pode carregar a imagem ou não.

Ativar retransmissão privada

Se você estiver enfrentando o problema ‘Suas configurações de rede impedem que o conteúdo seja carregado de forma privada’, tente ativar a retransmissão privada. Para isso, siga os passos abaixo-

Abra o Definições aplicativo no seu iPhone.

Aqui, toque no Dados ou Wi-Fi opção.

Agora, toque no eu símbolo.

A partir daqui, ative a alternância para Relé Privado.

Agora feche o aplicativo Mail e reinicie-o, o que deve corrigir o problema.

Desligue o antivírus

Se você estiver usando antivírus de terceiros em seu programa antivírus, isso também poderá causar esse problema. Você deve tentar desabilitar o antivírus de terceiros no seu Mac para corrigir o problema. Se a desativação do antivírus não o ajudou, tente desinstalá-lo. Para desinstalar o antivírus no seu Mac, siga as etapas abaixo-

Clique na doca para abrir Plataforma de lançamento.

Aqui, procure o antivírus que você está usando no seu Mac.

Agora segure o ícone do antivírus ou pressione e segure o Opção chave.

Clique no X ícone que aparece para excluir o aplicativo.

Agora, verifique se você ainda encontra o problema ‘Suas configurações de rede impedem que o conteúdo seja carregado de forma privada’ ou não.

Conclusão

Se você não conseguir carregar o conteúdo no aplicativo Mail e continuar recebendo a mensagem de erro ‘Suas configurações de rede impedem que o conteúdo seja carregado de forma privada.‘ Este artigo lista possíveis correções para solucionar esse problema. Seguindo os métodos mencionados neste artigo, você poderá corrigir o problema que está enfrentando com o aplicativo Mail.

Perguntas frequentes

Por que meu iPhone diz que suas configurações de rede impedem que o conteúdo seja carregado em particular?

Esse problema geralmente é encontrado ao usar uma VPN ou Proteção de privacidade de email ao usar o serviço Apple Mail.

Como você corrige suas configurações de rede para impedir que o conteúdo seja carregado de forma privada no Mac?

Se você tem enfrentado ‘Suas configurações de rede impedem que o conteúdo seja carregado de forma privada‘, você pode seguir as etapas neste artigo para corrigir esse problema.

