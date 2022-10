CPB lança plataforma de divulgação de vagas para PcD

Foto: Canva fotos

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) lançou nesta quinta (13) um menu de “Vagas PcD” em seu site “Inspiração Paralímpica”. O anúncio foi feito durante o Conexão Paralímpica, evento que reúne três competições paralímpicas brasileiras até este sábado (15).

A iniciativa tem o objetivo de facilitar a busca por trabalho para pessoas com deficiência. Na plataforma, profissionais e empresas passam a ter um canal de comunicação assertivo e gratuito.

Para impulsionar esse canal, a CPB já tem parcerias com algumas empresas. Dentre elas, estão a Bodytech, Decathlon, Drogaria Pacheco e SBF que, juntas, oferecem mais de 100 oportunidades de emprego.

O site Inspiração Paralímpica foi lançado no último mês de fevereiro com o objetivo de promover a inclusão das pessoas com deficiência em todas as esferas da sociedade. Nesse sentido, na plataforma há uma série de serviços como orientações para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Entretanto, os idealizadores do serviço destacam que a iniciativa ainda está aberta a parcerias, uma vez que ainda é difícil conectar a pessoa com deficiência a um empregador.

