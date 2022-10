Crédito consignado do Auxílio Brasil: saiba exatamente como contratar

O Ministério da Cidadania regulamentou o crédito consignado do Auxílio Brasil desde o fim de setembro. Contudo, somente na segunda-feira (10) é que o produto começou a ser liberado para as instituições bancárias.

Agora, quem tiver interesse no crédito consignado do Auxílio Brasil deve formalizar o pedido. E para não errar na hora de pedir o empréstimo e fazer algo sem ter certeza, o Notícias Concursos mostrará nesta quarta-feira (12) como contratar sem comprometer o orçamento.

Um pouco sobre a modalidade

Além Auxílio Brasil, a modalidade de empréstimo também pode ser feita por quem recebe o BPC (Benefício de Prestação Continuada). Os dois grupos representam pessoas em situação de vulnerabilidade, que possuem baixa renda e não têm trabalho registrado, portanto, não conseguem empréstimo em bancos regularmente.

Com essas regras diferenciadas, o banco liberará o crédito, pois terá a garantia do pagamento com o desconto das prestações direto do valor do benefício do governo. Dessa forma, a chance de obter um “sim” é muito maior tendo a segurança do pagamento.

Os beneficiários estavam aguardando há tempos. No mês de agosto, a medida acabou virando lei, em seguida foi sancionada pelo presidente. A partir daí, criou-se uma expectativa para a liberação, mas o Ministério da Cidadania só regularizou em setembro.

Quem pode solicitar o crédito consignado do Auxílio Brasil?

As regras são específicas. Para contratar o crédito consignado os interessados devem atender aos seguintes critérios:

Receber no seu nome o Auxílio Brasil, sendo representante da família dentro do programa;

Não há nenhuma restrição para quem tem o CPF negativado, portanto, esse grupo pode solicitar;

Mantenha os dados atualizados junto ao CadÚnico, a fim de evitar que haja exclusão do programa e, consequentemente, a negativa do pedido de crédito financeiro.

Pagamento do consignado do Auxílio Brasil

O valor que será emprestado dependerá da instituição bancária e da quantidade que o beneficiário precisa. Mas, claro, sempre levando em conta a margem dos 40%. As simulações gerais apontam uma média de valor liberado de aproximadamente R$ 2,5 mil. Então, se aplicarão os tetos:

Juros – 3,5% mensais;

Prazo para pagamento – Dois anos, ou seja, 24 parcelas;

Valor máximo da parcela – R$ 160;

Desconto na conta onde o auxílio é creditado.

A margem consignável dos 40% é aplicada em cima do valor fixo dos R$ 400,00, pois é o valor estipulado legalmente para auxílio. Esses R$ 600,00 não são fixos e terminarão em dezembro. Assim, levando em conta o desconto de R$ 160,00, sobrará apenas R$ 240,00 para utilização da família.

Onde pedir o empréstimo?

A contar desta segunda (10), 12 instituições bancárias estão autorizadas a fazer a liberação do empréstimo. Segundo informações passadas por Ronaldo Bento, Ministro da Cidadania, 60 estão passando pela triagem para trabalhar com esse produto financeiro.

As instituições liberadas são:

Banco Daycoval S/A;

Banco Agibank S/A;

Banco Pan S/A;

Caixa Econômica Federal;

Banco Safra S/A;

Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S/A;

Pintos S/A Créditos;

Facta Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento;

QI Sociedade de Crédito Direto S/A;

Zema Crédito, Financiamento e Investimento S/A;

Valor Sociedade de Crédito Direto S/A.

O pedido deve vir do beneficiário interessado, pois as instituições estão proibidas de buscar pelos consumidores. Depois da solicitação do valor, a pessoa receberá um informativo contendo todas as informações necessárias entre valor, pagamento, jutos e outras condições detalhadas.

Para que o pedido do crédito consignado do Auxílio Brasil seja confirmado, o contrato tem que ser assinado. Assim que for firmado formalmente, o dinheiro cairá na conta do Caixa Tem, a mesma onde o Auxílio Brasil é creditado.