CRM MG contrata banca para concurso

O novo concurso do CRM MG (Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais) deve divulgar seu edital oficial muito em breve, ainda durante este ano de 2022.

Isto é, já que nesta segunda-feira, 10 de outubro, a organização do certame contratou a banca examinadora responsável pelo processo seletivo.

Após o anúncio do Instituto Quadrix no início deste do mês passado, então, o extrato foi oficialmente publicado nesta segunda.

Assim, de acordo com o texto, o contrato com a empresa possuirá validade de um ano e vai até o dia 09 de setembro de 2023. No entanto, ainda não se tem uma previsão de quando será a publicação oficial do edital.

Veja também: Prefeitura de Buri – SP abre Concurso público para nível médio e superior

Após a assinatura do contrato tudo indica que esta divulgação deve ocorrer muito em breve. Entenda melhor, abaixo, o que já se sabe.

Quais serão os cargos do concurso?

Até o momento, ainda não houve a divulgação forma de quais serão as vagas do próximo concurso do órgão.

Contudo, já se sabe que o processo seletivo terá o objetivo de formar cadastro de reserva para o provimento de cargos efetivos.

Dessa forma, espera-se que o conselho conte com um banco de candidatos aprovados para convocar durante o prazo de validade do certame. Geralmente, este prazo de validade é de dois anos, podendo se estender por igual período, ou seja, chegando a um total de quatro.

Assim, tudo indica que haverá a oferta de cargos de nível técnico e superior, mas não há certeza até o momento. A estimativa de salários pagos para as possíveis vagas também não foi divulgada.

Último concurso do CRM MG foi em 2021

O último concurso público do Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais (CRM MG) ocorreu recentemente, com edital em 2021. Na época, então, o certame contou com três vagas para os seguintes cargos:

Analista de departamento pessoal e contábil: uma vaga;

Analista de licitação: uma vaga;

Estatístico: uma vaga.

Todos os cargos foram exclusivos para candidatos que possuíam nível superior de escolaridade, sendo lotados na capital mineira Belo Horizonte. Assim, contratações foram através do regime celetista.

Os cargos possuíam um salário inicial de R$ 4.529,91 e contavam com uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Veja também: MPRO divulga regulamento de concurso

Então, para se aprovar, todos os participantes passaram pela aplicação de provas objetivas, discursiva e de títulos.

Entenda cada etapa

A primeira etapa seletiva contou com 60 questões, abordando as seguintes disciplinas:



Língua Portuguesa: 10 questões

Raciocínio Lógico e Matemático: 05 questões

Legislação: 05 questões;

Conhecimentos Específicos: 20 questões.

Então, a segunda etapa do certame se constitui em uma prova dissertativa que contou com uma pontuação de 20 pontos.

Esta fase foi para todos os cargos, eliminando os candidatos que obtivessem nota zero na avaliação e também aqueles que não estivessem de acordo com às orientações presentes no Caderno de Prova, conforme indicava o critério de avaliação presente no edital do certame.

Por fim, a terceira etapa foi uma Prova de Títulos, aplicada somente para aqueles candidatos com aprovação na etapa dissertativa do concurso. A etapa contou com a seguinte tabela de pontuação para os títulos:



Conclusão de curso de pós-graduação lato sensu, com carga horária mínima de 360 horas – Especialização, na área de seleção específica a que concorre: 1 ponto;

Conclusão de curso de pós-graduação stricto sensu – Mestrado, na área específica a que concorre: 2 pontos;

Conclusão de curso de pós-graduação stricto sensu – Doutorado, na área específica a que concorre: 3 pontos.

Nesse sentido, é possível que o próximo certame tenha etapas semelhantes à seleção anterior.

Como funciona o CRM MG?

A criação dos Conselhos Regionais de Medicina e o Conselho Federal de Medicina ocorreu por meio da Lei 3.268 de 30 de setembro de 1957. Ademais, contaram com regulamentação através do Decreto 44.045, de 19 de julho de 1958.

Dessa forma, os Conselhos de Medicina possuem o objetivo de assegurar o perfeito desempenho ético dos profissionais médicos e o bom conceito daqueles que exercem a suas funções de maneira legal.

Assim, são responsáveis por registrar os médicos do estado e atuar na fiscalização de seu trabalho. Isto é, acompanhando o exercício da medicina e analisando os casos de infração ou falta de ética profissional.

Os Conselhos se posicionam a favor da boa prática da medicina, o exercício profissional ético e uma boa formação técnica e totalmente humanizada. Portanto, exercem suas funções em prol da defesa de uma assistência de maior qualidade à sociedade.

Veja também: Câmara de São José do Alegre – MG abre Concurso público para Assistente Administrativo

O Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais (CRM MG) é um órgão colegiado com 42 conselheiros que possuem um mandato de cinco anos de representação.

Deste número, 40 são eleitos pelos médicos registrados no estado e outros dois são indicados pela Associação Médica de Minas Gerais (AMMG). Durante o mandato, a cada 20 meses, ocorre uma eleição interna para escolha da diretoria.

Hemominas também seleciona profissionais da saúde

Além do CRM MG, o estado conta com seleção da Fundação Hemominas.

Através do Programa Transforma Minas, então, busca-se um profissional do setor da saúde para ocupar o cargo de diretor técnico científico. As inscrições estarão abertas até o próximo dia 21 de outubro, por meio do site oficial do programa.

O posto de diretor técnico científico está diretamente ligado à Presidência da Fundação e possui como competência:

Estabelecimento de diretrizes.

Coordenação e análise de ações relacionadas a hematologia, hemoterapia, células e tecidos biológicos. Isto é, de acordo com a regulamentação de normas técnicas que se encontram vigentes.

Assim, o cargo possui como exigência formação em Medicina, há pelo menos 10 anos, e a ausência de qualquer condenação presente no conselho Regional de Medicina. O posto conta com uma remuneração mensal de R$ 8.804,80.

Estão entre as atribuições do cargo, por exemplo:



Coordenação e avaliação de ações técnico-científicas das unidades da Hemominas;

Implementação de mecanismos de incentivo à captação e à fidelização dos doadores de sangue, medula, células e tecidos biológicos;

Se encontrar ativo na elaboração de estudos técnicos relacionados à sua área de atuação juntamente com às esferas federal, estadual e municipal;

Promover, coordenar e acompanhar o atendimento multidisciplinar dos pacientes portadores de coagulopatias e hemoglobinopatias hereditárias atendidos pela Hemominas.