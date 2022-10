Crypto Casino do ano BC.GAME lança seu novo site redesenhado com novos recursos

Hoje, a plataforma BC.GAME anunciou o lançamento de seu novo site redesenhado com novos recursos para seus jogadores. Este é um dos muitos esforços do BC.GAME para continuar dando a melhor experiência e satisfação possível aos seus clientes ao redor do mundo.

BC.GAME apresenta um site cuidadosamente redesenhado

O site apresenta um novo layout com uma interface que possui um design mais limpo e elegante em comparação com a versão anterior. Além disso, os jogadores agora também podem selecionar idiomas diferentes se quiserem traduzir as descrições no site – idiomas como Português, Indonésio, Russo, Vietnamita, Coreano e Espanhol estão agora disponíveis para os jogadores.

Recentemente, BC.GAME formou parcerias com dois dos nomes mais reconhecidos do futebol e eSports: AFA e Cloud9. O novo site apresenta uma página dedicada a patrocínios para manter a comunidade atualizada sobre os últimos eventos envolvendo os parceiros da marca.

Recursos ousados ​​e melhorias para jogadores do BC.GAME

Como parte do novo design, os jogadores agora poderão acessar vários conteúdos úteis – desde sugestões personalizadas para cada usuário, detalhes dos provedores de softwares até descrições detalhadas sobre jogos.

As interações com jogos agora também estão disponíveis. Os jogadores podem avaliar, curtir, comentar, compartilhar e fornecer feedback sobre os jogos que experimentaram.

Mais recursos de segurança também foram adicionados, como o novo recurso adicional da página de verificação oficial da equipe e um recurso de feedback KYC atualizado.

Todos os jogadores terão acesso a esses recursos ousados ​​e melhorias no novo site do BC.GAME.

Chris, Diretor de Operações da BC.GAME compartilha: “A indústria de iGaming se move rapidamente. Acompanhá-la não é tarefa fácil. Como pioneiros do setor, nos orgulhamos de fazer mais do que apenas ficar à frente na curva. Nosso objetivo é criar a curva. A única maneira de conseguir isso é mantendo os canais de comunicação com nossa comunidade abertos. Em nome da equipe BC.GAME, gostaria de agradecer à nossa comunidade leal por todos os comentários e sugestões que eles deram ao apresentar esta última atualização.”

Sobre BC.GAME

BC.GAME é um crypto cassino baseado em comunidade que oferece aos jogadores a melhor experiência de cassino online. Lançado em 2017, o BC.GAME está entre os primeiros cassinos a oferecer suporte à Lightning Network, revolucionando não apenas a indústria de cassinos, mas também o espaço blockchain. Com a recente adição de apostas esportivas, os usuários podem desfrutar de mais de 10.000 jogos, incluindo esportes, caça-níqueis, jogos de mesa ao vivo e até mesmo o famoso crash game Bitcoin (BTC). O BC.GAME ganhou vários prêmios da indústria, tornando-se o Crypto Casino do Ano 2022. A plataforma aceita muitas criptomoedas líderes e recentemente começou a aceitar pagamentos fiduciários.

Saiba mais: http://bc.game