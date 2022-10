Curso gratuito para mulheres é oferecido em Lauro de Freitas

Foto: Divulgação

Uma parceria entre o SENAI e a prefeitura de Lauro de Freitas oferece um curso gratuito para mulheres na cidade, que fica na região metropolitana de Salvador. Ao todo, estão sendo disponibilizadas 50 vagas. A área é de Assistente de Operações Logísticas.

Podem concorrer adolescentes e mulheres com mais de 16 anos e que morem em Lauro de Freitas. Para se inscrever, basta acessar o site oficial da prefeitura, clicar na aba “Eventos e Inscrições” e preencher o formulário com dados pessoais.

Entre os documentos exigidos, estão RG e CPF, comprovante de residência atual (máximo de 3 meses), comprovante de escolaridade, atestado escolar, histórico escolar ou certificado de conclusão de curso e declaração de baixa renda, que deve ser redigida de próprio punho e entregue no ato da matrícula.

O curso tem a duração de 160 horas. As aulas serão ministradas no Polo SENAI de Lauro de Freitas, que fica localizado na Avenida Luiz Tarquínio Pontes, no Jardim Aeroporto.

As mulheres serão profissionalizadas e poderão atuar em fábricas, indústrias, comércios e empresas de transporte, realizando procedimentos de logística como recebimento, armazenagem, movimentação, expedição, além da distribuição de materiais e produtos.

A secretária municipal de Política para Mulheres (SPM), Juçara Neves, enfatiza que fortalecer a atuação das mulheres no mercado de trabalho é uma missão da SPM.

“Autonomia também é rede de enfrentamento. A SPM tem ofertado cursos e com isso contribui para fortalecer a atuação de mulheres e dessa forma conquistarem espaços de poder e decisão para, desta maneira, eliminar da sociedade toda cultura de violência contra as mulheres”, disse.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.