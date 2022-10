Dado Dolabella faz declaração de amor para Wanessa na web

Foto: Reprodução / Instagram

Dado Dolabella, 42 anos, finalmente assumiu publicamente seu namoro com Wanessa Camargo, 39. A cantora usou as redes sociais nesta terça-feira (11) para postar um trecho do clipe de um dos seus hits do anos 2000 “O Amor não deixa”, onde o campeão de ‘A Fazenda’ protagoniza a canção ao lado dela e ele fez questão de comentar o post.

“Há 22 anos nascia O Amor Não Deixa! Essa música que me projetou no cenário musical e que permitiu criarmos essa conexão tão linda que temos até hoje. Sou muito grata por ter vocês comigo, e agora, tantos anos depois, vamos celebrar, minha nova fase, com meu novo show, com a melhor energia possível! Obrigada por sempre estarem comigo”, escreveu na legenda do post.

“O ontem foi local de nascimento do hoje que está construindo um para sempre… Além de lindo. Infindo. Te amo”, derreteu-se Dado nos comentários.

Os dois estão juntos desde que Wanessa terminou seu casamento de 17 anos com o empresário Marcus Buaiz, pai dos seus dois filhos. Essa não é a primeira vez que Dado e Wanessa se envolvem. Eles namoraram entre os anos de 2000 e 2004. Os dois até já usam anel de compromisso.

