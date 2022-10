Dado Dolabella se muda para casa de Wanessa Camargo, diz site

Foto: Reprodução / Instagram

A volta do romance entre Dado Dolabella e Wanessa Camargo voltou a ser pauta na impressa nesta segunda-feira (17). De acordo com informações do EXTRA, o campeão da 1ª edição de ‘A Fazenda’ se mudou para a casa da amada em São Paulo.

Segundo a publicação, o ator não se desfez da residência que possui em Goiás. O casal visita o lugar de tempos em tempos em busca de “equilíbrio espiritual”. O casal reatou o relacionamento há seis meses. Eles tiveram um namoro não muito longo em 2000.

No último sábado (15), os fãs de Wanessa e Dado foram presenteados com momentos carinhosos do casal, como o artista prestigiando a cantora em seu primeiro show da nova turnê.

O ator ainda interrompeu a apresentação para e se declarou para a amada. “Vinte e dois anos depois. Aquela menina que eu conheci, rebelde sem causa, que queria apenas ser feliz. Agora, essa mulher foda que sente e representa todas as suas causas, iluminando todas as sombras por onde passa. Filha pródiga, mãe devota. Essa deusa maravilhosa (…). Eu só queria te dizer uma coisa: gratidão. Gratidão por nos brindar com o néctar das estrelas. E deixar na gente esse gostinho de céu. Shine it on”, disse ele.

Wanessa vem sido vista com Dado Dolabella julho, dois meses depois de colocar um ponto final em seu casamento de 15 anos com Marcus Buaiz, com quem tem dois filhos. Quando questionada sobre o romance, a cantora desconversou todas as vezes, apenas afirmando que estava feliz.

