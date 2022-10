Daniel Cady ensina receita com filhas gêmeas e diverte web

Foto: Reprodução / Redes sociais

Daniel Cady aproveitou o Dia das Crianças, celebrado nesta quarta-feira (12), para dividir com os seguidores do seu canal do Youtube uma receita de bolo de chocolate com calda de framboesa e contou com uma ajuda especial: das filhas gêmeas, Marina e Helena, de 4 anos.

Nos comentários, admiradores da considerada “família real baiana” reagiram a gravação. ” família Linda da zorra como fala a rainha Ivete Sangalo”, escreveu um. “A Marina é igualzinha ao irmão. Que coisa linda!!! Deus os abençoe!!!”, comentou outra. “Ain gente e muita fofura”, reagiu um terceiro.

A mamãe coruja, Ivete Sangalo, também derreteu-se pela gravação. “Minha vida é isso aí”, escreveu ela acrescentando diversos emojis de coração. Além das gêmeas, o casal também é pai de Marcelo Sangalo, de 13 anos. Assista ao vídeo abaixo:

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.