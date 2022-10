Dataside abre vagas para área de tecnologia

A Dataside anunciou a abertura de vagas para a área de tecnologia. Ao todo, são mais de 20 postos de trabalho para atuação no modo presencial, com atividades em São José dos Campos (SP), e/ou remota.

Há chances para os cargos de Arquiteto de Software, Analista de BI/ETL, Engenheiro de Software Sênior, Engenheiro de Dados AWS Júnior, Engenheiro de Dados AWS Pleno, Engenheiro de Dados AWS Sênior, DBA Oracle Júnior, Gerente de Projetos, Analista de Monitoramento Pleno, Analista de Power BI Pleno e Sênior, Analista de Negócios, Engenheiro de Dados Google Cloud Plataform Pleno, Analista CloudOps AWS, Machine Learning Engineer, Data Scientist, DBA SQL Server Júnior, SQL Server Pleno, SQL Server Sênior, Analista de Suporte Produção, Analista de Governança de Dados, Engenheiro de Dados Azure Pleno e Engenheiro de Dados Azure Sênior.

A empresa oferece salário compatível com o mercado e uma cesta completa de benefícios, que incluem Auxílio Academia, Convênio Médico, Terapia, Vale refeição (Cartão Flash), Seguro de Vida, Day Off no dia do aniversário, Gamificação, Week Off ilimitadas, Data Option (Stock Option), Bônus anual, Reembolsos e Bônus por certificação, entre outros.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a página de carreiras da empresa e se inscrever neste link. Não há uma data limite para candidatura, de modo que as vagas permanecerão disponíveis até o preenchimento completo.

Sobre a empresa

A Dataside é uma empresa especialista em Soluções de Dados e Inteligência Artificial, parceira Gold Partner da Microsoft em mais de 10 especialidades. Com o objetivo de impulsionar negócios através dos dados e IA para tomadas de decisões mais inteligentes, a empresa permite tratar, monitorar e aplicar inteligência aos dados do seu negócio para uma tomada de decisão mais personalizada e automatizada.

Além de parceiros Microsoft, Google Cloud e AWS, a Dataside integra o Great Place to Work pelo 2º ano consecutivo.