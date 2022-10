De shortinho, Gracyanne Barbosa enlouquece fãs ao rebolar na praia

Foto: Reprodução / Instagram

Gracyanne Barbosa aproveitou o final de semana para curtir uma praia. A influenciadora “quebrou” a internet ao compartilhar um vídeo para lá de sensual por meio das redes sociais.

Nas imagens, a esposa de Belo apareceu de short minúsculo e ostentou o corpão enquanto requebrava apoiada em um banco. Durante a performance, um amigo molhou o bumbum da musa com uma garrafa de água.

Tida como uma referência do mundo fitness, Gracyanne Barbosa impressionou os fãs ao ostentar a boa forma e as curvas fora do normal.

Nos comentários da publicação, não faltaram elogios para a influenciadora. “Gente, esses glúteos têm vida própria!!! Tô passada”, escreveu uma fã. “Queria ter as coordenadas da minha vida igual a da Gracyanne com os músculos”, brincou outra.

“A mãezinha de todos os glúteos”, disse mais um fã. “Dona do maior gingadooooo”, elogiou outro seguidor da musa.

Veja o vídeo:

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.