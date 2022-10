Defensoria Pública prorroga inscrições para processo seletivo de estágio

Foto: Divulgação/DPE-BA

As inscrições do processo seletivo que preencherá 40 vagas de estágio de nível superior em Direito na Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE/BA) foram prorrogadas.

As inscrições seguem até o dia 25 de outubro com pagamento da taxa de inscrição até o dia 26 de outubro. O exame seria realizado no dia 16 de outubro, passa a ser aplicado no dia 6 de novembro.

O edital retificado por publicado na última quarta-feira (5), no Diário Oficial da DPE/BA. A seleção também formará cadastro reserva e corresponde a vagas nos turnos matutino e vespertino, todas na capital baiana.

Para se inscrever é preciso preencher o formulário online. A taxa de inscrição é de R$ 42,00. Os candidatos convocados receberão bolsa auxílio de R$750,00 e auxílio transporte.

Os candidatos serão selecionados por meio de uma prova com 50 questões de múltipla escolha e uma questão dissertativa. Na prova haverá questões de conhecimentos gerais de língua portuguesa, aspectos da constituição, formação da população e da história da Bahia e conhecimentos específicos como em direito civil; direitos humanos; direito da criança e adolescente; direito penal; direito processual civil e penal; legislação, organização e princípios institucionais da Defensoria Pública, entre outros.

Executado pela Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico sob supervisão da Esdep, o edital está de acordo com as políticas afirmativas e de inclusão da Defensoria Pública. Além disso, a seleção garante reserva de vagas para pessoas autodeclaradas negras (30%), com deficiência (5%) e indígenas (2%). O exame de seleção terá validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por uma vez, por igual período.

