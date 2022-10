Defesa Civil emite alerta de pancadas de chuva e rajadas de vento; veja os locais

Os moradores de Belo Horizonte podem se surpreender com clima nos próximos dias. Isso porque, embora o termômetro tenha apontado até 25ºC nos últimos dias, a capital continua sobre alerta de pancadas de chuva nesta quarta-feira (26).

O aviso da Defesa Civil da capital, que será válido até às 8h desta quinta-feira (27), alerta que a chuva pode chegar a 30mm, além de raios e vento em torno de 50km/h.

De acordo com a notificação da Defesa Civil, o recomendado é que a população redobre os cuidados, como não se abrigar embaixo de árvores, evitar áreas de inundação e não transitarem em ruas com risco de alagamentos.

Além disso, caso a rede elétrica seja rompida, o recomendado é não se aproximar dos cabos elétricos e comunicar imediatamente a Cemig, pelo número 116, ou entrar em contato com a Defesa Civil, por meio do telefone 199.

O Instituto Nacional de Meteorologia informou que a chuva prevista será mais rápida e fraca em comparação as dos últimos dias. Também, o órgão informou que, a temperatura mínima registrada nesta quarta (26) foi de 14,8°C, enquanto a máxima pode chegar aos 30°C.

Vale salientar que a maioria das regiões de Minas Gerais poderão receber a chuva nesta quarta-feira (26).

Frio fora de época chega ao Brasil e pode trazer neve

Muitas pessoas estavam aguardando dias mais quentes a partir do mês de novembro, no entanto, as previsões do tempo estão mostrando o contrário. De acordo com informações dos institutos de meteorologia Climatempo e Metsul, nos próximos dias, o estado de Santa Catarina e a Serra Gaúcha poderão registrar baixas temperaturas, inclusive com possibilidade de neve.

As informações são de que a frente fria deve atingir quase toda região sul do país, bem como todo Centro-Sul, incluindo São Paulo.

Frio durante o próximo feriado

Os institutos ressaltam que no próximo feriado, que será no dia 2 de novembro, a previsão conta com as temperaturas mais baixas do final do ano, com grande possibilidade de os termômetros ficarem negativos.

Vale ressaltar que, caso se confirme a possibilidade de neve, será o primeiro registro do país desse acontecimento no mês de novembro. Isso porque, esse período já é primavera e, consequentemente, as temperaturas são mais elevadas.

De acordo com os especialistas, o motivo para a queda repentina das temperaturas se deve pela intensa atuação do fenômeno climático La Niña, que causou nas últimas semanas a diminuição da temperatura da superfície das águas do Oceano Pacífico.