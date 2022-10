Definir o Windows 11 Gmail como cliente de e-mail padrão no Chrome/Edge

Se você usa o Windows 11 há algum tempo, deve saber que qualquer link relacionado a email que você clicar ou tentar abrir no Windows 11 será aberto no aplicativo de email padrão do Windows. O aplicativo Mail é o aplicativo padrão do Windows para e-mails que lidam com todos os e-mails dos usuários, mas muitos acham que não é tão eficiente quanto o Gmail. Portanto, os usuários desejam definir o Gmail como seu cliente de e-mail padrão no Windows 11, para que todos os links de e-mail que você tentar abrir sejam abertos no Gmail.

Como definir o Gmail como cliente de email padrão no Windows 11

Neste artigo, discutiremos como você pode definir o Gmail como o cliente de e-mail padrão no Windows 11. Discutiremos isso para o navegador Microsoft Edge e para o Google Chrome, portanto, se você estiver usando algum deles, será capaz de definir o Gmail como seu cliente de e-mail padrão.

Configurando o Gmail como cliente de e-mail padrão no Edge

Se você estiver usando o Microsoft Edge como navegador, poderá preferir configurar o Gmail como seu cliente de email padrão no Edge. Para isso, siga os passos abaixo-

Abra o Microsoft borda navegador em seu PC.

No Microsoft Edge, clique no botão três elipses (ícone de menu) que você vê no canto superior direito da tela.

Agora, no menu que se abre, clique em Definições. Na barra lateral esquerda do Definições, Clique em Cookies e permissões de sites.

Aqui role para baixo para encontrar o Todas as permissões seção. No Todas as permissões seção, procure Manipuladores de protocolo e abri-lo.

Agora habilite a alternância para ele, se não estiver habilitado por padrão.

Na seção do bloco, você verá mail.google.com . Clique no Excluir ícone para excluí-lo.

Agora vá para Gmail no seu navegador. Se você já estiver nele, atualize-o.

Agora, na barra de endereços da guia onde você abriu o Gmail, você verá o Manipuladores de protocolo ícone. Clique nisso.

Você terá três opções- Permitir , Quadra e Ignorar . Clique em Permitir. Se você fechar a caixa pop-up, o Gmail será bloqueado novamente no Manipuladores de protocolo.

A seguir, você terá que definir Microsoft borda como o aplicativo padrão para mailto. Para isso, abra o Definições no seu PC pressionando o botão Windows + eu combinação de teclas.

No Definições, vá para o Aplicativos seção da barra lateral esquerda e, em seguida, clique em Aplicativos padrão.

Aqui, procure Mailto . Clique no ícone do link que você vê ao lado do Mailto e selecione Microsoft borda da lista de aplicativos. Clique em OK para defini-lo como o aplicativo padrão para abrir emails com o Microsoft Edge.

Isso definirá o Gmail como o cliente de email padrão no Windows 11 para Microsoft Edge. Sempre que você tentar clicar em qualquer link de email, ele será aberto pelo Gmail no Microsoft Edge.

Configurando o Gmail como cliente de e-mail padrão no Chrome

Se você estiver usando o Google Chrome como seu navegador principal e quiser definir o Gmail como o cliente de e-mail padrão, siga as etapas abaixo:

Abrir Google Chrome em seu computador.

Clique no Cardápio ícone no canto superior direito e, em seguida, no menu, clique em Definições.

Debaixo Privacidade e segurança Clique em Configurações do site.

Agora, sob o Permissões, Clique em Permissões adicionais para expandi-lo.

Aqui procure por Manipuladores de protocolo e clique nele.

Agora selecione o Os sites podem pedir para lidar com protocolos opção.

Remova o Gmail da lista de bloqueio. Para isso, verifique Não tem permissão para lidar com protocolos. Se houver mail.google.com em seguida, remova-o clicando no ícone fechar.

Agora vá para o Gmail site no Chrome. Recarregue-o se você já o abriu.

Você verá o Manipulador de protocolo ícone na barra de endereço. Clique nele e depois clique em Permitir.

Agora abra o Definições aplicativo em seu PC. No Menu Iniciar, procurar por Definições e abri-lo.

Clique no Aplicativos opção na barra lateral esquerda e, em seguida, clique em Aplicativos padrão do lado direito.

No Aplicativos padrão, procurar por Mailto . Clique no ícone do link aqui e, na lista de aplicativos, selecione Google Chrome.

Clique em OK pôr Google Chrome como o aplicativo de e-mail padrão.

Ao fazer isso, você poderá definir o Gmail como seu cliente de e-mail padrão no Windows 11 para o Google Chrome.

Conclusão

É assim que você pode definir o Gmail como seu cliente de e-mail padrão no Windows 11. Discutimos o método para o Google Chrome e o Microsoft Edge. O processo será o mesmo para outros navegadores também. Portanto, se você estiver usando qualquer outro navegador além desses dois, também poderá definir o Gmail como seu cliente de e-mail padrão no Windows 11.