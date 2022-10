Delacruz e Spark se apresentam em festival em Lauro de Freitas

Foto: Divulgação

Delacruz, Spark, Oh Polêmico, Swing do T10 e Pagode do VM são as atrações do ‘Spark Festival’, evento que vai ser realizado no Zurique Hall, a partir das 21h, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador.

A festa vai acontecer no dia 21 de outubro. Os ingressos já estão à venda no site. Os bilhetes custam entre R$ 60 (pista) e R$ 100 (camarote).

Vale destacar que o anfitrião do evento, Spark, é conhecido também pela sua carreira como o jogador de futebol Talisca. O artista trabalha atualmente o álbum “Antes de Você Ir”.

Serviço

O quê: Spark Festival

Atrações: Delacruz, Spark, Swing do T10, Oh Polêmico, Pagode do VM

Onde: Zurique Hall – R. João Chagas Ortins de Freitas, 164, Portão do Sol, Lauro de Freitas-BA;

Quando: 21 de outubro (sexta-feira), às 21h

Quanto: R$ 60 (pista) e R$100 (camarote) – vendas

