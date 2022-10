Deolane diz ter pedido expulsão de Shay a produção de A Fazenda

Foto: Record TV

A expulsão de Tiago Ramos e Shayan Haghbin de ‘A Fazenda’ na madrugada da última sexta-feira (21) após uma confusão com agressão física chamou atenção do público pela rapidez com a qual a decisão da produção foi tomada, porém, uma confissão de Deolane Bezerra deixou o público com uma pulga atrás da orelha.

Segundo a viúva de MC Kevin, a expulsão só teria acontecido de forma rápida por uma exigência feita por ela a produção do reality show. Durante uma dinâmica, a influenciadora digital Deborah Albuquerque apertou a advogada a ponto de desestabiliza-la em frente às câmeras e fazer com que ela confessasse a suposta interferência.

“Fui lá, chamei a produção e questionei, falando que se ele ficasse eu saia. Falei que se ele ficasse eu saia diante de uma agressão. Eu falei!”, disse.

O ex-Casamento às Cegas fazia parte do grupo contrário ao de Deolane, enquanto Tiago era um aliado da advogada, e também deixou o jogo pela agressão cometida.

Início da confusão entre Deolane e Deborah

Nas redes sociais, a fala de Deolane não repercutiu bem para a advogada. “Ela perdeu o pudor né? Tá explanando sem cerimônia que é realmente privilegiada”, apontou uma internauta. “Ela comprou o programa?”, indagou um telespectador.

A briga entre as duas participantes é um dos pontos centrais da 14ª edição do reality show. Desde o início do programa, a advogada e a ex-Ronaldinhas não se dão bem. Deborah acusa Deolane de ter informações privilegiadas fora da casa. Em conversa com Ellen Cardoso, a Moranguinho, a modelo disse que acompanhava a viúva de MC Kevin, já chegou a ir na casa de Deolane. “Ela entrou aqui de um jeito bem diferente de como era na casa dela”.

Toda briga entre elas foi desencadeada após Deborah dizer que sabia de coisas confidenciais sobre a vida de Pétala que chocariam a imprensa se fosse reveladas. “Ela [Pétala] me contou na jacuzzi da casa da Deolane a história de vida inteira dela. Eu sei de coisas que Léo Dias se coçaria para saber. Mas são coisas que eu nunca vou falar, tudo vai morrer comigo”, contou.

