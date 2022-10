Deputada Carla Zambelli saca arma e aponta para homem

Foto: Reprodução / Twitter

deputada federal reeleita Carla Zambelli (PL-SP), apoiadora do presidente Jair Bolsonaro, sacou uma arma na tarde deste sábado nos Jardins, em São Paulo, na tarde deste sábado (29).

De acordo com o jornal O Globo, o caso aconteceu em uma região próxima onde o ex-presidente Inácio Lula da Silva (PT) realizado um ato de campanha.

Imagens do ocorrido mostram a deputada e outro homem, do grupo dela, armados. É possível também ouvir o som de um disparo, sem, no entanto, mostrar quem teria realizado o tiro.

Em um vídeo publicado no Instagram, Carla Zambelli afirmou que ter sido agredida. A deputada disse que correu atrás do homem com uma arma pois ele “evadiu”. Ela afirma ter pedido para ele esperar ela chamar a polícia e “dar flagrante”.

“Fui agredida agora pouco. Me empurraram no chão, um homem negro. Eles usaram um negro para vir em cima de mim, eram vários”, relatou a parlamentar ao lado de policiais.

Leia mais sobre Brasil no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.