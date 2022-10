descubra quem é o pai do filho de Vanessa

Foto: Reprodução / Globoplay

Vanessa (Letícia Colin) ganhou mais um trunfo na tentativa de obrigar Rafael (Humberto Carrão) a ficar com ela em ‘Todas as Flores’, novela exclusiva do Globoplay.

A vilã descobre uma gravidez inesperada e dirá que o filho é do herdeiro da Rhodes. No entanto, para conseguir o que quer, ela terá que superar as desconfianças de Guiomar (Ana Beatriz Nogueira) e do próprio noivo, que segue tentando terminar a relação para viver a história de amro com Maíra (Sophie Charlotte).

No entanto, apesar da gravidez ser real, o pai não é Rafael e sim Pablo (Caio Castro), que via bem desconcertado com a novidade.

Desconfiança de Guiomar

Guiomar chama a nora para uma conversa e diz que a partir de agora seu médico de confiança vai acompanhar a gravidez e a doença dela. Avisa, inclusive, que elas têm uma consulta logo. A conversa deixa Vanessa desesperada, já que ela inventou que o câncer tinha voltado.

“Vocês estão querendo que eu interrompa a minha gravidez. É com isso que vocês estão preocupados”, diz a vilã se fazendo de vítima.

Leia mais sobre Novelas no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.