Desdobramento da Mega-Sena: como fazer?

Há quem joguem apenas quando o prêmio está muito acumulado e chama a atenção. Há aqueles que jogam vez ou outra para tentar a sorte, mas há os que não deixam de apostar um dia sequer. Quem já tem essa familiaridade com os jogos das loterias Caixa sempre está buscando formas diferentes de chegar mais perto de um bom prêmio: como acontece com o desdobramento da Mega-Sena.

Há algumas formas legais de se ampliar as chances das premiações que as modalidades oferecem. O desdobramento da Mega-Sena ajuda neste sentido. Hoje (02), o Notícias Concursos vai te mostrar como se consegue ampliar as chances de ganho e as reais vantagens de multiplicar as premiações nos jogos.

Como fazer o desdobramento da Mega-Sena?

O desdobramento acontece ao se aumentar a quantidade de números jogados, produzindo diversas novas combinações. Na Mega pode-se apostar entre seis até 15 dezenas na mesma aposta. No jogo simples – que é o de seis números – gera somente uma combinação. Mas, em cada nova dezena escolhida, mais combinações são produzidas. Portanto, é esse o x da questão que faz aumentar as oportunidades de ganhar.

A fórmula não tem segredo, pelo contrário. É bem básica. É uma combinação matemática de X (sendo x a quantidade de números escolhidos) nos seis números (o jogo simples da loteria).

Para se ter uma melhor ideia, seja a tabela abaixo:

Números Jogos 7 7 8 28 9 84 10 210 11 462 12 924 13 1.716 14 3.003 15 5.005

Viu como as chances aumentam exponencialmente? Mas, não devemos mentir que o valor pago pelas apostas também aumenta. Mas, há quem ache que é mais vantajoso jogar dessa forma do que pagar por várias apostinhas simples.

Bolão com desdobramento

Quer aumentar ainda mais as chances de levar a bolada para casa sem gastar tanto assim? Isso é totalmente possível! Basta apostar nos bolões com o desdobramento da Mega-Sena. Neles, você compra uma cota do bolão com as dezenas ou centenas de jogos. Essas apostas são produzidas pelo sistema da lotérica, que utilizam das técnicas matemáticas a fim de otimizar o sistema. Que melhor que isso?