Desordem no comércio informal e problemas no trânsito causam transtornos na região de Periperi 

O trânsito intenso no bairro de Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, é um problema que, infelizmente, já faz parte da rotina dos moradores. Na Rua das Pedrinhas, por exemplo, o fluxo de veículos gera um grande congestionamento a qualquer hora do dia.

O morador Claudio Sallum, que também é comerciante do bairro, destaca que a ausência de semáforos nas principais vias pode ser o causador desse problema diário.

“Existe alguns locais em Periperi que há um grande fluxo de veículos e pessoas passando, onde até já existiu óbitos por atropelamento e nada foi feito. Então, eu acredito que existem algumas vias, como na Rua das Pedrinhas, que há sinalizações, mas não colocaram um semáforo”, destaca Claudio.

Apesar de ser uma região com grande potencial econômico, com diversos empreendimentos comerciais, a informalidade de alguns vendedores ambulantes causa um desordenamento na localidade. Joceval Tibus, que mora em Periperi há mais de 50 anos, afirma que o comércio de rua no bairro está abandonado.

“Eu acho que a falta de coordenação nesse setor causou essa bagunça. Como podemos ver na Praça da Revolução, há camelôs, pessoas vendendo desordenadamente produtos e objetos, que podem, inclusive, ter origem ilícita”, enfatiza Joceval.

Para ele, uma discussão sobre essa área precisa ser discutida entre os comerciantes e os poderes públicos. “Inclusive os pequenos comerciantes, que se queixam da informalidade no comércio, precisam discutir isso com os governantes. Afinal, essa bagunça está contribuindo negativamente para o bairro”.

A requalificação da Praça da Revolução, entregue em dezembro de 2020, trouxe alguns benefícios, mas também é motivo de preocupação para alguns moradores. O líder comunitário Agatangelo Silva Mendonça ressalta que a ausência de uma rede de proteção no campo esportivo da praça vem gerando consecutivos acidentes, principalmente envolvendo idosos.

“Já desmaiou senhoras, atingiu diversas pessoas. E isso a gente vem falando sempre, mas ninguém tomou uma providência sobre colocar uma tela de proteção para que a bola não passe”, disse.

Sobre a ausência de semáforos na região, a Transalvador informou através de nota que na Rua das Pedrinhas há redutores de velocidades, que favorecem a segurança na via, mas que uma equipe do órgão vai avaliar a necessidade da implantação de semáforos na rua.

Já sobre a desordem no comércio informal de Periperi, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEMOP) afirmou que rondas de fiscalização diárias são realizadas na Praça da Revolução e que ambulantes não licenciados são orientados a não permanecerem no local.

Em relação à rede de proteção do campo da praça, a Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (SEMPRE) informou que a implementação do equipamento já está na programação da pasta.

