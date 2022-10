Destino Penedo recebe a visita da operadora de Turismo Azul de Viagens

Articulação da Secretaria Municipal de Turismo visa parceria para que o Destino Penedo integre o portfólio da empresa

O governo Ronaldo Lopes segue com o compromisso de fortalecer e de transformar o turismo em Penedo, investindo na infraestrutura do município, preservando o patrimônio histórico, capacitando a população e atraindo o setor privado.

Na última quinta-feira (14), o Destino Penedo recebeu a visita da Azul Viagens, uma das principais operadoras de Turismo do Brasil, que pertence a empresa Azul Linhas Aéreas.

A operadora foi representada por Giulliana Mesquita, gerente sênior de Produtos da Azul Viagens, que conheceu, com muito entusiasmo, os principais potenciais do município, a exemplo dos atrativos turísticos, históricos e culturais, além da gastronomia e equipamentos hoteleiros.

Um dos principais objetivos da agenda de trabalho é a possibilidade de inserir o Destino Penedo no portfólio de produtos da operadora.

Para Jair Galvão, secretário de Turismo, a vinda da Azul Viagens ao Destino Penedo desperta expectativas muito positivas para o desenvolvimento do turismo do município.

“Essa visita tem um significado muito grande para todos nós que trabalhamos ativamente na promoção e reconhecimento do Destino Penedo. Esperamos que a nossa expectativa seja consolidada, que novas parcerias sejam firmadas e que Penedo passe a integrar o portfólio da Azul Viagens”, explicou o gestor da Setur.

“Além de ter ficado surpresa com a beleza do Rio São Francisco passando pela cidade, me surpreendi, também, com a história e com o turismo ecológico que aqui existe, o contato com a natureza é realmente muito bacana. Tem muito trabalho para ser feito, a Azul Viagens está aberta e disposta para construir esse caminho e colocar o Destino Penedo na rota do turismo nacional”, disse Giulliana Mesquita, da Azul Viagens.

