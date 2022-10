Detran abre mais de mil lotes de veículos a Bahia

Foto: Divulgação

Veículos em bom estado e com preços atrativos podem ser adquiridos através dos novos leilões do Detran-BA (Departamento Estadual de Trânsito). Os certames seguem formato online e apresentam também sucatas aproveitáveis e custodiadas em oito diferentes cidades.

São destaques do leilão em Salvador, um veículo de marca e modelo I/JAC J2, 2012/2013, conservado, com lance inicial de R$ 3.000,00. Já em Itabuna, um carro de marca e modelo Ford Ecosport, 2008/2008, conservado, tem lance inicial de R$ 3.100,00. Outra opção também em Salvador, é o veículo da marca e modelo Yamaha/YBR 150 Factor, 2020/2021, conservado, com lance inicial de R$ 2.000,00.

Segundo a presidente da Comissão de leilão do Detran-BA, Júlia Sanches, as dívidas do carro são do antigo dono.

“O carro de leilão é entregue ao arrematante livre e desembaraçado. O arrematante é responsável, somente, pela taxa de licenciamento do exercício da aquisição e o valor proporcional do IPVA a partir da data da aquisição”.

O edital de nº13/22 que atende as cidades de Conceição do Coité, Itabuna, Senhor do Bonfim e Teixeira de Freitas tem fechamento para lances na próxima segunda (7). O edital nº14/22 encerra no dia 16 de novembro e o de número 15/22 finaliza no dia 17 de novembro, os três no mesmo horário, às 9 horas. Para participar, os interessados devem acessar site do órgão.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.