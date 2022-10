Detran-BA adere ao sistema de venda on-line de veículos por meio digital

Foto: Divulgação/Detran-BA

A partir do dia 1º de novembro, o Detran-BA (Departamento Estadual de Trânsito) vai aderir ao sistema de venda on-line de veículos por meio digital.

A venda e compra poderá ser feira por meio da Carteira Digital do Trânsito (CDT), sem a necessidade de reconhecimento de firma, apenas pelo aplicativo no celular.

“Estamos aderindo ao sistema nacional. É uma mudança natural, em que o cidadão vai economizar tempo e dinheiro. Não será mais necessário o reconhecimento de firma, já que a validação e assinatura acontecem via sistema do Gov.br, de reconhecimento facial. Para o comprador, é segurança de que aquele veículo não possui nenhum tipo de restrição, já que o processo é interrompido caso exista algum empecilho no documento do carro”, explica o diretor geral do Detran-BA, Rodrigo Pimentel.

O serviço estará disponível apenas para veículos que possuam o CRV digital, que passou a ser emitido em janeiro de 2021. Vale lembrar que a venda digital é o registro da intenção de venda e a assinatura da Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo digital (ATPV-e).

O aplicativo da Carteira Digital de Trânsito (CDT) está disponível para os smartphones em diversas lojas virtuais. Para a venda digital será necessário o nível máximo de segurança no sistema Gov.br.

