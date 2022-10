Detran-BA anuncia novos leilões de veículos custodiados

Foto: Divulgação / Detran-BA

Veículos em bom estado e com preços atrativos podem ser adquiridos através dos novos leilões do Detran-BA (Departamento Estadual de Trânsito). Os certames seguem formato online e apresentam também sucatas aproveitáveis e custodiadas em cinco municípios baianos.

O prazo para registrar lances termina nos dias 24 e 25, em Simões Filhos, Ilhéus e Paulo Afonso. Para participar, o interessado deve acessar o site oficial do órgão, clicar no link, onde constam todos os detalhes e cada edital de leilão indicará o site do leiloeiro oficial responsável, com fotos e lances mínimos dos bens.

Na cidade de Eunápolis a data de encerramento dos lances é no dia 03/11 e em Guanambi no dia 04/11. Nos editais dos leilões 09/2022, 10/2022, 11/2022 e 12/2022 estão os endereços dos pátios, datas e horários para visitação prévia dos 953 lotes com orientações gerais.

Edital de retirada

O Detran-BA também publicou um edital para retirada de veículos localizados em quatro cidades: Conceição do Coité, Itabuna, Senhor do Bonfim e Teixeira de Freitas. Os proprietários, agentes financeiros/bancos e os compradores dos veículos removidos e recolhidos nessas cidades devem se dirigir aos respectivos pátios.

O edital é direcionado aos proprietários ou possuidores que não tenham sido notificados pelo Termo de Remoção de Veículos ou por via postal, por não estarem cadastrados, por não terem sido encontrados pelo agente dos Correios ou por estarem com endereços desatualizados.

Para retirada é necessário o pagamento das multas, impostos, taxas e despesas com remoção e estadia.

O prazo é de 60 dias corridos, a partir da data de publicação da notificação. A lista completa dos veículos está disponível através do link.

