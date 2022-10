Devotos de Nossa Senhora Aparecida participam de celebrações

Foto: Reprodução / Redes Sociais

O Dia de Nossa Senhora Aparecida, nesta quarta-feira (12), terá programação especial em diversas paróquias em toda a Bahia. Em Salvador, a celebração começou com a alvorada, às 5h, seguida da recitação do Ofício da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, além de uma missa.

A programação, que acontece no Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no Imbuí, também incluiu uma celebração aos devotos, que aconteceu às 9h30, além de uma para as crianças (às 12h) e outra pelos peregrinos (às 15h).

Por volta das 16h30, será a vez da procissão com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, seguida por Solene Missa celebrada pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, Dom Valter Magno de Carvalho, às 18h.

Na noite de terça-feira (11), um grupo fez uma romaria de uma igreja em Itinga, bairro de Lauro de Freitas, na Região Metroplitana de Salvador (RMS), até o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na capital. Ao todo, foram 25km de caminhada, segundo os fiéis.

Na Paróquia Nossa Senhora Aparecida em Lauro de Freitas, em Itinga, a próxima celebração ocorrerá às 10h. Uma procissão sairá da paróquia por volta das 18h e seguirá para a Escola Municipal 2 de Julho, onde o bispo auxiliar, Dom Dorival Barreto, presidirá missa às 19h.

Programação em outros municípios:

12h – Queima de fogos

15h – Batizados

17h – Missa solene com a presidência do bispo diocesano, Dom Carlos Alberto dos Santos, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Bairro Califórnia. Em seguida, acontecerá a tradicional procissão com a imagem da santa pelas principais ruas do bairro Califórnia.

10h – Missa solene

11h45 – Carreata de fé

15h – Louvor de consagração

16h – Procissão de fé

17h30 – Bênção do santíssimo sacramento na Paróquia Nossa Senhora Aparecida

10h – Missa na Paróquia Nossa Senhora Aparecida

16h – Celebração Eucarística no Mediterrâneo Complexo para Eventos

