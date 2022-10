Dia das crianças: que tal levar a criançada pra cozinha e fazer um pãozinho saudável?

Foto: Acervo Fernanda Macuco

O Brasil tem mais de 6 milhões de crianças com excesso de peso e esse número tem crescido a cada ano. Meu trabalho como nutricionista, vai além de prescrever um plano alimentar, é sobre orientar e mostrar como pais podem substituir alguns alimentos por versões mais saudáveis. A maior causa desses números serem tão preocupantes está na má alimentação dessas crianças e no sedentarismo.

Biscoitos, pães, salgadinhos e doces, são os alimentos mais consumidos na infância. E dois componentes que são base da receita desses produtos, são farinhas brancas refinadas e açúcar.

Já é sabido que o excesso de carboidratos na alimentação, está associado ao aumento da glicemia (taxa de açúcar no sangue) e em consequência uma sobrecarga na produção de insulina, que é o hormônio que quando demandado de forma exacerbada, contribui para o acúmulo de gordura corporal e desenvolvimento do diabetes.

Uma forma de reduzir esses excessos na alimentação dos pequenos e continuar ofertando alimentos gostosos, é através de versões com menos carboidratos. Por isso, hoje, vou ensinar uma receita de pãozinho de leite, que vai agradar tanto crianças, quanto adultos.

É super simples de fazer e pode ser recheado de diversas formas. Vamos aprender?

PÃOZINHO DE LEITE FÁCIL

INGREDIENTES

1 ovo

2 col sopa de farinha de amêndoas ou castanha de caju ou linhaça moída na hora

3 col sopa de leite em pó

1 col chá de manteiga

1 col chá de fermento em pó

MODO DE FAZER

Misture bem os ingredientes, que devem estar em temperatura ambiente, até formar uma massa homogênea. Deixe o forno pré-aquecido a 180 graus durante 10 minutos.

Nesse momento, chame a criançada para moldar as bolinhas. Umedeça bem as mãozinhas com água ou manteiga para não grudar. Leve as bolinhas à uma assadeira antiaderente ou forre com papel manteiga levemente untado com azeite e por 20 minutos.

Rende de 4 a 6 unidades. Se quiser dobrar a receita, não precisa dobrar a quantidade de fermento! Você pode rechear com queijo, ou até fazer uma versão doce com gotas de chocolate 70%. Fica muito delicioso e as crianças amam!

Feliz dia das crianças!

