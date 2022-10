O currículo do candidato é um documento que deve ser direcionado objetivamente para que ele alcance seu objetivo no mercado de trabalho.

Dicas importantes para a elaboração do seu currículo profissional

Para elaborar um documento profissional objetivo, considere inserir seus dados pessoais de maneira sucinta. Sendo assim, priorize os meios de contato e não informe o número do seu RG, CPF, CNH, dados de filiação etc.

Priorize pela objetividade na construção do seu perfil

O objetivo do currículo do candidato deve ser assertivo. Por isso, informe o cargo pretendido dentro da sua área de atuação, considerando a hierarquia. Por exemplo: gerente de faturamento; analista de recursos humanos; assistente de vendas; auxiliar de logística etc.

Destaque o seu perfil profissional de forma assertiva

O candidato deve informar de maneira objetiva a sua experiência profissional. Sendo assim, informe o nome das organizações nas quais trabalhou e o período de sua respectiva atuação. O seu currículo será um ponto de apoio para a entrevista de emprego, portanto, não é viável que construa uma narrativa muito extensa durante essa elaboração.

Considere cursos concluídos e cursos em andamento

A sua escolaridade deve contemplar cursos concluídos e cursos em andamento, considerando a ordem cronológica inversa da sua trajetória acadêmica, assim como deve informar as demais informações, priorizando dados atuais.

Considere relacionar suas habilidades e experiências no resumo do currículo

O candidato deve optar por relacionar suas habilidades sociocomportamentais ao resumo do currículo, no caso de optar pelo resumo do seu documento profissional. Dessa maneira, o seu currículo será avaliado durante a entrevista de emprego de forma objetiva. Por isso, considere esse ponto durante a elaboração de seu currículo, contudo, essa relação pode ocorrer de forma indireta.

Mantenha atualizado o seu perfil no Linkedin e direcione os envios do seu currículo

O candidato precisa inserir o seu perfil no mercado de maneira objetiva para que seu currículo seja atrativo. Sendo assim, atualize o seu perfil no Linkedin. Visto que essa é uma ferramenta muito utilizada no processo de recrutamento e seleção de diversas empresas, sendo um ponto importante para a avaliação.

Construa um perfil resolutivo e eleve suas chances de sucesso

Dessa forma, o seu currículo estará objetivo e sucinto, dentro da necessidade do mercado de trabalho. Visto que as empresas buscam por profissionais objetivos. Portanto, faça adaptações dos apontamentos citados e construa um currículo profissional que seja resolutivo para que alcance os seus objetivos de carreira em longo prazo.