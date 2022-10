Dicas para aumentar as vendas se você tem uma loja online

Já é de conhecimento de todos que as lojas online fazem sucesso no Brasil todo, e as compras online fazem parte do cotidiano do brasileiro. Com este movimento todo, muitas empresas começaram a investir no e-commerce, e outras tantas estão surgindo. Por isso que hoje, nós vamos dar dicas para aumentar as vendas de uma loja online.

Saiba que a competitividade é grande, e precisa muito mais do que bons produtos, você precisa investir fortemente no marketing digital.

Confira as dicas para aumentar as vendas de uma loja online

Na sequência, apresentamos algumas dicas para aumentar as vendas de uma loja online, e sobreviver nesse negócio competitivo.

1ª Dica: Use as suas redes sociais a seu favor

Fazer parte das redes sociais mais famosas como Facebook, Instagram e outras não significa que suas vendas vão aumentar. É preciso que a sua empresa online seja ativa, apresente novidades e tenha estratégias eficientes para aumentar as vendas.

Para estar ativo nas redes sociais é preciso;

Realizar um planejamento adequado;

Escolher a linguagem acertada para tingir o público-alvo, bem como a identidade visual;

Faça investimentos em anúncios pagos para ampliar a visibilidade da loja;

Realize posts periódicos para que os seguidores acompanhem as novidades;

Mantenha um canal de comunicação sempre ativo, respondendo dúvidas, reclamações e comentários. Mas lembre-se: clientes satisfeitos, fazem comentários positivos.

2ª Dica: Utilize ferramentas para otimizar a sua loja online para os mecanismos de busca

Normalmente, o cliente quando busca comprar algo, procura nos sites de busca como o Google. Assim, diante da concorrência, é preciso fazer com que o seu site se destaque.

Assim, utilize técnicas de SEO (Search Engine Optimization), sempre que você fizer alterações no site e assim, elevar as palavras-chaves para as primeiras posições do buscador Google.

3ª Dica: Construa um blog com conteúdo otimizado

Construa um blog e vincule ele ao site, assim, você pode criar conteúdos relevantes, que façam as pessoas buscarem a sua loja online para encontrar os produtos comercializados.

Você pode criar um blog com conteúdos significativos, de como usar os produtos, seus benefícios, apresentar vídeos informativos, entre muitas outras questões que poderão aumentar a credibilidade e a visibilidade da sua marca.

4ª Dica: Realize vendas no marketplace

Utilizar o marketplace de empresas maiores, faz com que sua empresa tenha visibilidade, e oferece oportunidades de vendas de produtos de e-commerces menores. Se você está começando, é uma boa opção para aumentar as vendas.

Você paga uma comissão sobre as vendas realizadas para a plataforma de marketplace, e ganha visibilidade, marketing e remarketing de produtos. É uma forma de vender, e se o cliente gostar, irá diretamente à sua loja online para fazer as próximas compras.

5ª Dica: Estabeleça estratégias pós-vendas

Aumentar as vendas significa mais do que atrair clientes, significa fidelizar os clientes já existentes. Assim, é preciso estabelecer estratégias que busquem os clientes da loja online para efetivar novas compras. Entre as estratégias possíveis tem-se: oferecer descontos e promoções nas próximas compras, mostrar as novidades, entre outras.

Manter um bom relacionamento com os clientes é muito importante para mostrar a eles que você se importa com as suas opiniões e feedbacks.

6ª Dica: Construa indicadores

Todos os cadastros realizados pela loja online, podem ser transformados em indicadores, que possibilitem a avaliação das estratégias de marketing realizadas, bem como das vendas da loja.

Cada estratégia de marketing efetivada, precisa ser avaliada e desta forma, possibilitar o aumento das vendas.

7ª Dica: Otimize os meios de pagamento

Vale a pena investir em oferecer ao cliente as mais variadas formas de pagamento online, além de ter um site que seja funcional, seguro e que tenha comodidade para os clientes.

Quando você está fazendo compras em lojas online, o que você deseja, é justamente finalizar com a máxima rapidez possível e assim, garantir o recebimento do produto o mais rápido possível.

8ª Dica: Fique atento à logística de entrega

Quem compra, quer o seu produto logo consigo. Então investir em uma boa logística de entrega faz toda a diferença no seu e-commerce. Procure estabelecer prazos de entrega maiores do que o necessário, e tenha um diferencial, sempre que a entrega for realizada antes do prazo estabelecido.

Por fim, siga as nossas dicas e aumente as vendas na sua loja online! Use a internet e a facilidade em estar cada dia mais próximo dos clientes para chamar a atenção e converter a curiosidade em vendas e bons resultados!

Sendo assim, esperamos que o post de hoje possa lhe auxiliar nesse momento e facilitar a construção do sucesso da sua empresa a cada dia mais!