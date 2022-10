O currículo é um documento profissional que deve ser considerado pelo candidato de forma objetiva e dinâmica, por isso, elabore o seu currículo de maneira assertiva e direcionada.

Dicas para construir um currículo profissional de forma objetiva

Sendo assim, destaque o seu perfil de forma objetiva, construindo um currículo sucinto e atualizado.

Dados pessoais: priorize os meios de contato

Defina seus dados pessoais de maneira objetiva, priorizando meios de contato. Sendo assim, é viável que não insira números de documentos pessoais e também não informe um endereço de e-mail que contenha palavras pejorativas, por exemplo.

Objetivo: cargo, hierarquia e área de atuação

O seu objetivo pode ser composto do seu cargo pretendido dentro da sua área de atuação, considerando a hierarquia. Por exemplo: gerente de faturamento; analista de marketing digital; assistente de relacionamento com o cliente; auxiliar de logística etc.

Direcione a sua experiência profissional de forma assertiva

É muito importante para o candidato informar a sua experiência profissional de maneira sucinta. Sendo assim, informe o nome das empresas nas quais trabalhou e o respectivo período de sua atuação.

O currículo será explorado durante uma entrevista de emprego. Portanto, não é aconselhável que informe detalhes excessivos, já que o seu currículo pode se tornar confuso e muito extenso.

Informe cursos concluídos e cursos em andamento

A sua escolaridade deve considerar a ordem cronológica inversa, assim como as demais informações. Portanto, priorize dados atuais sobre cursos concluídos e cursos em andamento.

Mantenha o Linkedin atualizado e destaque o seu perfil no mercado atual

Não menos importante, é viável atualizar o seu perfil no Linkedin, já que o Linkedin é um currículo online muito utilizado no recrutamento e seleção de diversas empresas dentro de qualquer segmento. Sendo assim, o Linkedin pode ser uma grande oportunidade para o direcionamento de sua carreira profissional.

Faça adaptações e mantenha o seu currículo em destaque

Portanto, é muito importante que na condição de candidato faça as devidas adequações e construa um currículo sucinto e objetivo dentro do mercado de trabalho atual. Visto que o profissional de recrutamento e seleção possui pouco tempo hábil para uma análise inicial.

Resumo

Além dos pontos citados, é importante que, caso opte por resumir o seu currículo, crie algum tipo de relação entre suas habilidades comportamentais e suas experiências profissionais. Visto que essa relação é analisada durante o processo de seleção, entretanto, é cabível ressaltar que essa relação pode existir de maneira indireta.