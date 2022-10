A entrevista de emprego é uma situação importante para o candidato, por isso, é importante direcionar o seu comportamento para que a entrevista se torne resolutiva.

Dicas para o candidato tornar a entrevista de emprego resolutiva

Leve para a entrevista de emprego situações concretas que destaquem o seu potencial profissional de modo objetivo. Sendo assim, fale sobre sua capacidade para lidar com metas; senso de urgência; direcionamento da construção do relacionamento com o cliente; controles internos; proatividade; implementação sistêmica; facilidade para gerir pessoas; dentre outros aspectos.

Direcione a sua postura de forma participativa

O comportamento do candidato é um ponto de grande valia para a análise feita durante a entrevista de emprego. Portanto, é importante que não cruze os braços e pernas; controle o seu tom de voz; evite gesticular excessivamente; trabalhe a sua respiração. É importante que o candidato chegue ao local marcado para a entrevista de emprego com antecedência e mantenha contato visual com o entrevistador.

Contorne seus pontos negativos

Além disso, é importante que o candidato contorne os pontos fracos de maneira resolutiva. Por exemplo, ao se colocar com uma pessoa que possui dificuldades para falar em público, é relevante destacar o seu desejo de realizar um curso que melhore a sua comunicação.

Ou ainda, ao informar que precisa melhorar o seu conhecimento em um determinado sistema dentro da sua área de atuação, é viável que informe que está realizando cotações com instituições de ensino específicas.

Analise os valores envolvidos através da cultura organizacional

Além disso, é importante que o candidato acesse o site da organização e conheça melhor sua trajetória, destacando a missão, a visão e os valores da empresa de modo objetivo.

Dessa forma, o candidato poderá direcionar a sua trajetória de acordo com a cultura da empresa, bem como essa é uma maneira de avaliar os valores envolvidos, já que uma cultura startup é bem diferente de uma cultura tradicional.

Analise a viabilidade da contratação

Portanto, é fundamental que o candidato realize essa análise. Já que a análise sobre a viabilidade da contratação é cabível a todos os envolvidos.

Não fique aquém do seu potencial no mercado de trabalho atual

Contudo, quando o candidato se esconde durante a entrevista de emprego, ele fica aquém do seu potencial. Sendo assim, faça as devidas adaptações e se destaque positivamente no mercado de trabalho atual, aproveitando as oportunidades atuais, ao não se colocar negativamente, autossabotando a sua carreira profissional.