Dicas para promover a saúde e o bem-estar no trabalho

Ao promover a saúde e o bem-estar no trabalho, é possível construir uma rotina muito mais equilibrada e, de quebra, mais produtiva para todos. Afinal, a produtividade não pode ser mantida quando o conforto e a saúde são negligenciados. É algo que não combina, digamos assim.

Portanto, se você realmente deseja que a sua equipe vá adiante e construa resultados positivos, concentre-se em oferecer boas condições de trabalho. Neste texto, apresentamos algumas ideias para você. Vamos juntos pensar sobre o assunto?

Como promover a saúde e o bem-estar no trabalho?

Existem diversas ações que podem ser colocadas em prática na hora de promover a saúde e o bem-estar no trabalho. Abaixo, listamos algumas ideias que podem servir de ponto de partida. No entanto, não se prenda apenas nestas possibilidades! Considere fazer uma análise da rotina da sua empresa para verificar quais outras ações podem ser benéficas.

Acompanhe:

1. Cadeiras e mesas adequadas

As cadeiras e mesas de trabalho precisam ter uma estrutura e um tamanho adequados às necessidades do colaborador. Isto é, se a cadeira é baixa ou alta demais, a postura pode ficar comprometida, reduzindo o bem-estar e ocasionando efeitos na saúde.

2. Iluminação natural

A iluminação natural pode ajudar a reduzir a fadiga ocular, além de aumentar a disposição, devido ao estímulo que é enviado ao cérebro. Isto é, o corpo compreende que, de acordo com a iluminação do espaço, é hora de se manter ativo.

3. Decoração biofílica

A decoração biofílica é capaz de reduzir os níveis de estresse e ansiedade no dia a dia de trabalho. Sendo assim, é uma excelente forma de promover a saúde e o bem-estar no trabalho.

4. Pausas e flexibilidade

As pausas e a flexibilidade de horário oferecem aos colaboradores a oportunidade de trabalhar com mais foco e bem-estar, aumentando a produtividade e reduzindo o estresse.

5. Tarefas bem divididas

Dividir as tarefas adequadamente é imprescindível para promover a saúde e o bem-estar no trabalho. Sem essa divisão adequada, que não sobrecarrega ninguém, as pessoas podem se sentir prejudicadas com os excessos.

6. Conscientização quanto aos cuidados com a saúde mental

A saúde mental deve ser uma prioridade no dia a dia das pessoas e mantê-las cientes disso é uma forma de promover a saúde e o bem-estar no trabalho. Sendo assim, faça campanhas de conscientização e promova debates e eventos que tragam à tona a importância de cuidarmos das emoções.

7. Espaços para descansar e interagir

Ambientes de descanso e de interação entre os pares podem melhorar o clima organizacional. Invista nessa possibilidade e contribua para uma melhora nas relações interpessoais, no dia a dia de atividades e, consequentemente, nos resultados atingidos pelo time.

8. Ofereça benefícios para quem for trabalhar a pé ou de bike

Para estimular que os colaboradores saiam do sedentarismo e criem uma rotina de vida mais ativa, beneficie aqueles que forem trabalhar a pé ou de bike. Dessa forma, você poderá fazer com que os colaboradores cuidem mais da saúde física e ainda tenham uma bonificação que fortaleça essa atividade tão importante. Logo, poderá promover a saúde e o bem-estar no trabalho dessa forma. 😉