Dicas para quem vai fazer o ENEM em 2022: confira!

Muitos estudantes brasileiros irão fazer a prova do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) ainda no ano de 2022.

Se você também vai fazer a prova, então saiba que existem algumas dicas que podem te ajudar a turbinar o seu desempenho no ENEM.

Para te ajudar na sua preparação, o artigo de hoje trouxe um resumo com dicas para aqueles que vão fazer a prova do ENEM em 2022. Confira!

O que vai ser cobrado?

É fundamental que você tenha consciência de quais são as disciplinas cobradas na prova do ENEM e também quais os conteúdos mais abordados pelas questões de cada uma delas.

Para descobrir essas informações, você pode conferir um artigo exclusivo sobre isso ou pode também ler o edital da prova. É sempre recomendado que você leia o edital do ENEM para ter plena consciência do exame que você irá realizar, como a sua estrutura funciona e também as formas de avaliação do mesmo.

Se você tiver em mente quais serão as disciplinas abordadas pela prova, você poderá direcionar os seus estudos de forma muito mais eficiente, estudando aquilo que será efetivamente cobrado pelo exame. Lembre-se de precisa focar naquilo que é mais cobrado pela prova, principalmente considerando que você está na reta final para a prova de 2022.

Controle a ansiedade

Sabemos que quanto mais próximos ficamos da data do exame, mais ansiosos nos sentimos. Porém, a ansiedade e o estresse podem afetar o seu desempenho no ENEM, mesmo depois de meses de estudo e preparação.

Dessa maneira, é fundamental que você procure manter a calma até o dia do exame e também durante a própria execução da prova.

Faça um planejamento para o dia da prova

Pode parecer estranho, mas é recomendável que você esteja planejado e saiba como agir no dia da prova do ENEM.

É importante que você saiba, por exemplo, que você precisa chegar na hora no dia das provas.

Você também já pode ir pensando se possui os materiais adequados para a realização da prova. Lembre-se de que no dia do exame você só pode usar canetas de material transparente.