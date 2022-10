Entender a diferença entre competências e habilidades pode ajudar você a praticar uma autoanálise mais profunda. Afinal, você poderá avaliar até que ponto possui habilidades, e até que ponto essas habilidades contam com o plus das competências no dia a dia de trabalho.

Para iniciarmos a discussão, imagine o que é habilidade e o que é competência para você. Depois, compare com a descrição que fazemos no decorrer deste conteúdo e vamos juntos refletir sobre a temática.

Qual a diferença entre competências e habilidades?

Digamos que a habilidade é algo que o indivíduo aprendeu e adquiriu, como por exemplo, a capacidade de ler. No entanto, uma competência, nesse caso, poderia ser a de ler rapidamente e interpretar com velocidade o que é lido. Embora essa competência utilize a habilidade de leitura, ela é, na verdade, um “plus” que a pessoa pode ter.

Dito de outro modo, a habilidade de leitura pode estar presente no dia a dia de muitas pessoas, mas a competência de ler rápido e interpretar adequadamente, não. Perceba que muita gente pode saber ler, mas isso não quer dizer que ela tenha uma competência específica de leitura.

Outro exemplo que pode nos ajudar a entender a diferença entre competências e habilidades é a de que um colaborador pode ter uma alta competência de resolver problemas no dia a dia de trabalho. No entanto, essa competência necessita da junção de muitas habilidades, como ler, calcular, raciocinar logicamente, etc.

Perceba que a diferença entre competências e habilidades é bem sutil, e que ambas caminham lado a lado. Porém, perceba também que a habilidade pode ser adquirida, e a competência tem a ver com o que você faz na prática e é capaz de apresentar para o mundo.

Afinal, aprender a habilidade de dirigir é uma coisa, agora, saber manobrar bem o seu carro é uma competência. Perceba que a pessoa pode ter habilidades diversas, mas, não necessariamente, ser competente naquilo que ela faz. Digamos, assim, que as competências nada mais são do que a competência, literalmente, que alguém pode ter frente à habilidade que possui.

Para darmos mais um exemplo, imagine que você aprendeu algumas receitas para cozinhar. Você até tem a habilidade de cozinhar, mas, na prática, pode não ter a competência de preparar pratos por conta própria, com base em suas ideias. Percebe a diferença?

O que é mais importante no mercado de trabalho?

Seria muito difícil, depois de compreender a diferença e as proximidades entre competências e habilidades, dizer qual das duas é mais ou menos importante. Por ora, podemos compreender que ambas tem um papel imprescindível em nossa vida profissional.

Contudo, com base nas considerações que trouxemos no decorrer deste conteúdo, talvez seja coerente dissermos que a habilidade é a primeira etapa do processo de crescimento profissional. Ela é importante pois nos mostra uma série de caminhos que podem ser seguidos. Já a competência diz respeito à possibilidade de sermos competentes frente a esses caminhos que podem ser percorridos.

Logo, ambas têm importância na vida profissional. Afinal, precisamos saber e saber fazer também. A teoria e a prática caminham juntas. Saber mostrar competência é tão importante quanto aprender uma nova habilidade. Pense nisso!