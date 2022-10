DINHEIRO EXTRA: Sua nota de R$ 100 pode ser trocada por R$ 5 MIL

Em tempos de crise econômica, ganhar um dinheiro extra é excelente. O mercado de notas raras têm ajudado muitos cidadãos que possuem cédulas e moedas atualmente sem utilidade, pois esses itens são considerados raros e podem valer muito mais do número impresso neles.

Atualmente, os colecionadores de notas raras, chamados de numismatas, estão em busca de uma cédula de R$ 100 que possui uma característica única. De acordo os colecionadores, está sendo oferecido o valor de R$ 4,5 mil em troca da nota rara.

É válido salientar que trata-se de um caso específico. Portanto, nem todas as notas de R$ 100 possuem um valor maior do que de fato propõem. Além disso, os valores das cédulas raras podem variar, de acordo com as exigências dos numismatas. Alguns fatores fazem com que os itens sejam mais procurados e possuam maior valor, como por exemplo, erros de fabricação, quantidade reduzida de impressões ou antiguidade da cédula.

Mas afinal de contas, qual tipo de nota de R$100 tem um valor maior atualmente? Confira!

Nota de R$100 com valor maior

Veja abaixo quais são as principais características do modelo raro da nota de R$ 100:

Cédula de R$ 100 da “primeira família” do real;

Ausência da frase “Deus seja louvado”;

Emissão em 1994, ou seja, no início do Plano Real;

Assinatura do ministro da Fazenda, Rubens Ricupero;

Assinatura do presidente do Banco Central, Pedro Malan.

Quanto vale a nota de R$100 atualmente?

Aqueles que possuem uma cédula de R$ 100 da “primeira família” do real, contendo assinatura de Malan e Ricupero e sem a frase “Deus seja louvado”, podem faturar até R$ 4,5 mil atualmente. No entanto, para isso, a nota precisa estar em ótimo estado de conservação.

Nota rara de R$50 pode valer R$4 mil

A nota de R$50 guardada em sua carteira também pode valer muito dinheiro. Isso porque os numismatas estão dispostos a dar milhares de reais na compra de relíquias, como notas raras de R$50.

Recentemente, um item tem chamou bastante a atenção dos brasileiros, pois trata-se de uma cédula de R$ 50 que não possui a frase “Deus seja louvado” impressa. Atualmente, a cédula pode chegar ao valor de R$ 4 mil no mercado.

Em 1994, a frase “Deus seja louvado”, que já era impressa nas notas desde 1986, foi esquecida propositalmente nos primeiros lotes de emissão das cédulas. Na época, foi aprovado um projeto de lei que aboliu a frase religiosa sob justificativa de que o país era laico.

No entanto, a vigência do projeto não perdurou. Isso porque, o ministro da Fazenda, na época, Rubens Ricupero, aderiu novamente a frase nas notas de R$ 50. Em razão disso, as cédulas que não possuem essa frase são consideradas raríssimas hoje em dia.

Além dessa, outro item considerado importante atualmente é cédula, também de R$ 50, com a assinatura do ministro Ricupero. Acontece que o executivo ficou no cargo por apenas cinco meses, o que tornou a sua assinatura rara em algumas notas de reais. Esse “bem” também pode chegar ao valor de R$ 4 mil.

Vale salientar que não é só a nota com a frase religiosa que é considerada rara. Atualmente, a cédula de R$ 50 com a assinatura do ministro da fazenda Pérsio Arida, que ficou poucos meses no cargo, também é considerada importantíssima para os colecionadores. Estima-se que apenas 400 mil unidades contendo a assinatura do executivo foram impressas