Dira Paes chega na Bahia para gravações de ‘Ó Paí Ó 2’

Foto: Reprodução / Instagram

Dira Paes desembarcou em Salvador nesta quinta-feira (27). A atriz, que estava no ar no remake de ‘Pantanal’, chegou à capital baiana para participar das gravações do filme ‘Ó Paí Ó 2’.

Em suas redes sociais, Dira fez questão de publicar uma foto ao lado do diretor do filme, Lázaro Ramos. “Cheguei na Bahia, bem-vindos de volta, Psilene e Roque Ó, paí, ó!”, escreveu ela na legenda da publicação.

As filmagens de “Ó Paí, Ó” começaram em outubro deste ano. A sequência do filme, lançado há 15 anos, vai atualizar a vida de personagens que fizeram história nas telonas.

Roque (vivido por Lázaro Ramos), Dona Joana (Luciana Souza), o casal Reginaldo (Érico Brás) e Maria (Valdineia Soriano), a Baiana (Rejane Maia), Seu Matias (Jorge Washington), Dona Raimunda (Cássia Valle), Yolanda (Lyu Árison), Neusão (Tânia Toko), Psilene (Dira Paes), Lúcia (Edvana Carvalho) estão confirmados no 2º filme.

Novidades no elenco e ficha técnica

O roteiro do longa é de Elísio Lopes Jr, Daniel Arcade, Igor Verde e Viviane Ferreira, com colaboração de Luciana Souza, Bando de Teatro Olodum, Rafael Primot e pesquisa de Dodô Azevedo.

Na trama será abordada ainda temas sérios do cotidiano, com o toque do Bando de Teatro Olodum. Como antecipado ao iBahia por Jorge Washington, o público poderá conferir temáticas como racismo, especulação imobiliária, violência policial, dificuldade de moradia, mobilidade e de emprego.

A música tema do filme é do músico e compositor Jarbas Bittencourt, as coreografias são de Zebrinha, e a produção é da Dueto Produções ao lado da Casé Filmes, em parceria com Globo Filmes e H20 Films.

Entre as adições no elenco estão Luis Miranda, Clara Buarque, Ricardo Oshiro, além de participações de Russo Passapusso, Margareth Menezes, Tiganá Santana, Guiguio Shewell, Pierre Onassis, Nininha Problemática, do grupo ATTOOXXA E Alana Sarah, A Dama.

