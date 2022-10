Diretor de asilo é afastado após denúncias de agressões contra idosos

Foto: TV Santa Cruz

A Justiça determinou o afastamento do diretor da Associação da Terceira Idade Doce Lar, após denúncias de agressões, abusos sexuais e higiene precária no asilo localizado em Porto Seguro, no sul da Bahia. A decisão foi divulgada nesta segunda-feira (10).

O afastamento foi determinado após Ministério Público Estadual (MP-BA) e Vigilância Sanitária realizarem denúncias à Justiça. De acordo com o documento publicado, o asilo funcionava alvará sanitário, nem tinha funcionários suficientes para cuidar dos pacientes.

Além disso, os idosos ficavam trancados na unidade e tinham que dividir itens básicos de higiene, como escovas de dentes e comer alimentos passados da validade.

Também foi apontado no documento que os pacientes eram sedados quando recebiam visitas, porque assim não podiam comentar sobre a situação do local. Os funcionários introduziam e controlavam medicamentos sem as prescrições médicas necessárias.

O diretor, Paulo Roberto Santos Leal, foi afastado para que as questões sejam investigadas pela polícia.

Em nota, a associação responsável pelo lar de idosos informou, por meio de nota, que está disponível para prestar todos os esclarecimentos à Justiça e à comunidade.

De acordo como a TV Santa Cruz, o órgão informou que está no período de transição e que no momento conta com o auxílio de um psicólogo, além de um pedagogo e um enfermeiro para conhecer os 56 idosos que atualmente vivem no local.

A TV Santa Cruz, filiada da TV Bahia em Itabuna, também procurou Paulo Roberto, que preferiu não se pronunciar.

