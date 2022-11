Diretora da ABRH-BA fala sobre maior evento de gestão de pessoas do estado

Foto: Acervo Pessoal

Daniela Facchinetti é formada em psicologia e gosta de gente. Atualmente ocupa o cargo de diretora de relacionamento da ABRH-BA. Não poderia ser diferente: comunicativa, articulada e carismática; fala com Cristiano Saback sobre a carreira e a retomada presencial de um evento importante pra capital baiana.

CS: Daniela, atualmente você ocupa o cargo de Diretora de relacionamento da ABRH-BA. Mas você também é formada em psicologia? Continua clinicando? Tem outras atividades além da diretoria?

DF: Isso, sou formada em psicologia e continuo clinicando sim. Escolhi a abordagem da TCC – Terapia Cognitivo comportamental para atuar na clínica. Fiz essa escolha porque a TCC está direcionada para solucionar problemas atuais e ensinar os clientes a desenvolverem habilidades para modificar pensamentos conscientes e comportamentos disfuncionais, e eu entendo que esse é um caminho necessário para nossa evolução. Além da minha atuação como psicóloga clínica sou também mentora de carreira, apoiando profissionais na escolha e planejamento de suas carreiras e atuo como Assessora do CISVIVER – Centro Integrado de Saúde voltado para qualidade de vida e longevidade.

CS: E como é pra você conciliar tudo isso?

DF: Essa pergunta é frequente, rs. Acho que tem duas coisas que são essenciais, a primeira é que gosto muito do que faço, e acredito que quando a gente trabalha fazendo o que gosta, já é um grande passo, porque o trabalho também acaba sendo uma fonte de prazer. E a segunda coisa é o planejamento mesmo. Tenho uma rotina bem agitada, com uma jornada de trabalho grande, então planejar é essencial. Meus horários são muito bem administrados, até porque faço questão de incluir na minha semana, atividades voltadas para minha saúde e bem-estar, então me organizo para além de dar conta do trabalho, fazer atividade física, estar com a família e amigos. Ainda tem um outro aspecto, como trabalho fazendo coisas diferentes, acabo não tendo a sensação de monotonia, o que é muito importante para mim.

CS: Quais foram seus maiores desafios profissionais? ?

DF: Costumo dizer que desafios profissionais sempre fizeram parte de minha história. Aos 24 anos, com apenas um ano de instituição, fui convidada para assumir a Coordenação de Recursos Humanos do Hospital Português, assumindo a liderança numa equipe de 60 pessoas, onde eu era a pessoa mais nova e com menos tempo de empresa. Cinco anos depois, aos 29 anos, recebi outro desafio: assumi a Gerência Administrativa dessa mesma instituição, uma psicóloga, que naquele momento, além da área de RH, liderava as equipes de suprimentos, farmácia, hotelaria, manutenção, infraestrutura e transporte, que totalizava mais de 1600 pessoas. Depois de mais 4 anos, outro desafio, assumi a direção de uma clínica de medicina do trabalho, onde a principal dificuldade era na área comercial e eu, mesmo sem nenhuma experiência nessa área, precisei me debruçar para aprender e ajudar a empresa a crescer, o que foi maravilhoso, porque logo em seguida recebi o convite para assumir o cargo de Assessora do CISVIVER, que é uma atuação que gosto muito, porque consigo utilizar múltiplas habilidades, relacionadas as áreas de RH, comercial, mercado e administrativa. E em paralelo a tudo isso vieram os desafios da formação em coach e atuação como professora de pós-graduação e mentora de carreira, a formação em TCC e a atuação como psicoterapeuta e agora o mais recente desafio que é a minha atuação como Diretora da ABRH-BA.

CS: Quais as suas atribuições como diretora de relacionamento da ABRH-BA?

DF: Essa nova Diretoria iniciou o mandato em janeiro, sob a presidência de Vitor Igdal, com a proposta de uma gestão 30 em 3, de avançar 30 anos nesse mandato, que será de 3 anos. Um desafio bem grande é verdade, mas entendemos que podemos aproveitar todo o legado da ABRH-BA já construído até aqui, e associá-lo à tecnologia, novas ideias e ações disruptivas em prol de uma evolução na aprendizagem e desenvolvimento das pessoas. Com tudo isso, posso dizer que a própria missão da ABRH-BA, coincide também com meu propósito que é o de ajudar pessoas. Assim, aceitei o convite para assumir a Diretoria de Relacionamento com Associados com o intuito de entendermos as necessidades atuais e ampliarmos os benefícios das empresas associadas, auxiliando na divulgação da ABRH-BA e na propagação do desenvolvimento de pessoas.

CS: Daniela, como está sendo a preparação e a expectativa para essa retomada presencial do congresso da ABRH-BA?

DF: A expectativa é muito grande, porque desde o início do ano, temos voltado aos eventos presenciais, depois de tantos desafios que passamos com a pandemia, mas o congresso sem sombra de dúvidas, é o nosso maior evento e uma grande oportunidade de trazer para a Bahia a discussão de temas atuais sobre a gestão de pessoas para que esse conhecimento possa ser cada vez mais difundido. E para esse ano, trouxemos para o congresso o tema: É Tudo Sobre Pessoas: Cultura, Inovação e Saúde.

O objetivo é demonstrar na prática a essencialidade do RH para a sociedade e organizações, por meio da conexão entre os profissionais que estão protagonizando no setor de gestão de pessoas baiano e brasileiro.

CS: Muita gente pensa que este evento é direcionado, apenas, para quem trabalha nos recursos humanos de uma empresa ou para profissionais das áreas de administração e psicologia. Por que esse evento é importante para profissionais de outras áreas que ocupam cargo de liderança ou que almejam chegar a um cargo de gestão?

DF: Desenhamos um congresso voltado para profissionais, gestores e líderes de relações humanas.

Entendemos que o desenvolvimento de gestores e líderes das diversas áreas é essencial para o crescimento saudável das organizações. Numa empresa, não é apenas a área de RH que é responsável pelo desenvolvimento das pessoas, cada líder é um representante do RH junto a sua equipe e é primordial que cada vez mais ele seja capacitado para atuar melhor, sendo mais humano, eficiente e agregador, conseguindo respeitar as diferenças das pessoas, usando essa diversidade a seu favor. E é por isso que o Congresso trará como seus 3 pilares: cultura organizacional, transformação digital e Saúde 360º, tendo como eixos transversais: Diversidade, Equidade e Inclusão.

Depois dessa entrevista, já deu pra perceber que o congresso deste ano está imperdível. E ainda tem mais, o evento desse ano vai trazer Paulo Rogério Nunes, fundador do Vale do Dendê e que figura entre as 100 pessoas mais inovadoras do mundo; segundo a Global Tech´s Changemakers (2022), além disso o evento traz o case da Fundação Bahiana de Medicina sobre saúde 360º.

